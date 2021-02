Daniela Katzenberger teilt irres Video: So hast du ihre Tochter noch nie gesehen

Lustig, offen und immer für einen Spaß zu haben: So kennt man Daniela Katzenberger. Und wie die Mutter so offenbar auch ihre Tochter. Denn die Katze hat ein irres Video geteilt, auf dem sich ihre Tochter von einer völlig neuen Seite zeigt. Aber nicht nur ihr Verhalten fällt dabei auf.

So hast du Sophia, die Tochter von Daniela Katzenberger definitiv noch nie gesehen.

Daniela Katzenberger: Ein irres Video zeigt ihre Tochter von einer völlig neuen Seite. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa

Daniela Katzenberger: Irres Video zeigt Tochter von ganz neuer Seite

Was Daniela Katzenberger kann, kann auch ihre Tochter Sophia! Auf Mallorca sind seit dieser Woche große Kaufhäuser und Einkaufszentren wieder geöffnet. Und deshalb konnten sich die beiden vor Freude kaum halten. Daniela Katzenberger formuliert es auf Instagram so: „Freuen uns dezent, dass die Geschäfte auf Malle wieder aufmachen.“

In einem Video stehen die beiden nämlich in einem Klamottenladen, Daniela Katzenberger hält eine Bluse in der Hand und nicht nur die hübsche Blondine, sondern auch Sophia legt eine verrückte Tanzeinlage hin.

Sie bewegen Arme und Beine, lassen ihren Körper schwingen, bevor sich Daniela Katzenberger dreht und ihren Allerwertesten in die Kamera streckt. Sophia schaut ihre Mutter an, dann dreht sie sich plötzlich ebenfalls um und ahmt sie nach. Auffällig dabei: Sophia ist ganz schön groß geworden!

------------------------

------------------------

Daniela Katzenberger-Fans begeistert

Wenig verwunderlich zeigen sich ihre Fans begeistert von dem irren Video. Sie kommentieren es zum Beispiel so:

„Ja, sehr dezent! Ich sehe es genau.“

„Super. Da bin ich ein bisschen neidisch. In Deutschland dauert das leider noch. “

„Genau solche Moves haben Dich bei Masked Singer verraten. Freust du Dich auch auf die neue Staffel morgen?“

„Da fehlt nicht mehr viel, dann hat Sophia dich mit ihrer Körpergröße eingeholt. Alleine ihre Schuhe sehen auf dem Video riesig aus!“

„Neid Neid Neid.....Glaube werde Dich gleich haten.“

Dass Sophia so sehr gewachsen ist, zeigt, wie lange der Lockdown anhielt. Denn Daniela Katzenbergers Tochter war dadurch weniger in der Öffentlichkeit zu sehen, doch die Zeiten könnten sich jetzt zumindest auf Mallorca ändern. Und was die beiden wohl gekauft haben? Das verrät Daniela Katzenberger nicht.

Zuletzt war ein Dokument aus der Vergangenheit aufgetaucht. Es verriet viel über Daniela Katzenberger.