Daniela Katzenberger schmeißt Kamerateam raus: „Da müssen sie sich echt verpieseln“

Diese Frau hat Prinzipien. In ihrer Instagram-Story spricht Daniela Katzenberger über die Dreharbeiten für die neuen Folgen ihrer Dokusoap. Und besonders bei einer Sache scheint Daniela Katzenberger keinen Spaß zu verstehen.

Doch von vorne. So konnte sich Daniela Katzenberger ob der Dreharbeiten in den letzten Tagen eher selten bei ihren Fans melden, dafür entschuldigte sich der TV-Star zunächst einmal in aller Form bei ihren Fans auf Instagram. Doch Daniela Katzenberger kann die Social-Media-Abstinenz begründen.

Daniela Katzenberger: Dreharbeiten auf Mallorca

So würden die Dreharbeiten schon in aller Herrgottsfrühe im Hause von ihr, Mann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia beginnen. Doch die Geduld mit dem Team hat auch bei Daniela Katzenberger Grenzen. Zu einer ganz bestimmten Zeit müssen die TV-Menschen nämlich immer gehen.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Daniela Katzenberger, Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia. Foto: imago images / Revierfoto

„Die gehen dann immer erst so kurz bevor 'GZSZ' losgeht. Da schmeiße ich sie immer raus, weil ich das immer gucken will. Das lasse ich mir nicht nehmen. Seit ich acht oder neun bin, gucke ich das. Und das ist auch so für mich die Feierabendzeit. Da schmeiße ich sie immer raus. So lieb ich sie habe, aber da müssen sie sich echt verpieseln“, erklärt die 34-Jährige.

Daniela Katzenberger: Zurück ins kalte Deutschland

In den nächsten Tagen werden die Dreharbeiten in Deutschland weiter gehen, erzählt Daniela Katzenberger noch. Dieses Mal kann sie dann auch wieder ganz offen in die alte Heimat fliegen. Beim letzten Mal war sie schließlich noch bei „The Masked Singer“ und musste dementsprechend vorsichtig sein.

