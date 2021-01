Daniela Katzenberger: Fans bemerken Veränderung – sie sollen recht behalten

Daniela Katzenberger und Mallorca. Das passt wie A****h auf Eimer. Könnte man denken. Denn das, was Daniela Katzenberger in ihrer aktuellen Instagram-Story von sich gibt, lässt auf etwas ganz anderes schließen.

Doch erzählen wir die Geschichte vom Anfang an. Daniela Katzenberger, ihr Mann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia sind derzeit auf Heimatbesuch in Deutschland. Nicht ganz uneigennützig, wie Daniela Katzenberger zugibt. Schließlich müssen noch Szenen für die Dokusoap der Familie bei RTL2 gedreht werden. Doch das ist nicht alles.

Daniela Katzenberger: „Ich freue mich immer, wenn ich in Deutschland bin“

Denn augenscheinlich fühlt sich Daniela Katzenberger in Deutschland deutlich wohler als in ihrer Wahlheimat Spanien. Das ist auch unlängst bereits ihren Fans aufgefallen. Sie bemerken immer wieder eine Veränderung, wenn die Katze in Deutschland weilt. Nun bestätigt Daniela Katzenberger die Vermutungen.

„Ich freue mich immer, wenn ich in Deutschland bin. Mir haben auch schon ganz viele geschrieben, dass ich immer ein bisschen glücklicher wirke, wenn ich in Deutschland bin.“

----------------------------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

----------------------------------------

Daniela Katzenberger mit Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia. Foto: imago images / Revierfoto

Ganz komisch sei das, so Daniela Katzenberger. So sei ja auf Mallorca das Wetter viel besser. Und das Klima erst recht. Doch ihre Heimat ist und bleibe Deutschland.

Daniela Katzenberger: „Ich bin einfach eine deutsche Kartoffel“

„Ich bin in Deutschland viel glücklicher. Ich weiß nicht, ob das am deutschen Essen liegt... Ich bin einfach eine deutsche Kartoffel“, gibt die Katze offen zu.

----------------------------------------

Mehr zu Daniela Katzenberger:

----------------------------------------

„Ich hoffe einfach, dass ich noch ganz lange hier bleibe“, so Daniela Katzenberger sehnsüchtig. Doch die heimischen Gefilde haben nicht nur Vorteile.

„Deutschland ist schweinekalt“, fröstelt der TV-Star. Tja, man kann halt nicht alles haben.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Besonders scheint Daniela Katzenberger aber ihr deutsches Bad zu gefallen. Hier zeigt sie ihren Fans, warum das so ist.