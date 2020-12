Daniela Katzenberger sitzt Lucas im Auto – dann folgt der Schockmoment: „Halt an!“

Wenn Paare gemeinsam im Auto sitzen, kann das schon mal für Zündstoff sorgen ...

Die gemeinsame Autofahrt kann schon mal zur Belastungsprobe werden. Das wissen auch Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis. Am Dienstag waren die beiden gemeinsam unterwegs, um Tochter Sophia von der Schule abzuholen. Doch plötzlich kam es zum Schockmoment.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Schock während der Autofahrt

Was war passiert? Zunächst wirkte alles ganz normal. Daniela Katzenberger machte eine Instagramstory, während Lucas Cordalis neben ihr das Auto lenkte.

Daniela erzählte von einem Kamerateam, das bereits früh am Morgen auf der Matte stand, um für die neue Doku-Soap der beiden Aufnahmen zu machen. Zudem musste die Katze noch Wäsche waschen... das Übliche halt.

Doch plötzlich wurde Daniela Katzenberger nervös. Geschockt ruft sie: „Ahhh brems!“ Lucas war wohl deutlich zu 'sportlich' in einen Kreisverkehr eingebogen.

Daniela an Lucas gewandt: „Mensch, ich kann keine Stories machen. Du guckst nicht. Ich fahre jetzt gleich. Halt an!“

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren

Bekannt wurde sie durch diverse TV-Formate, unter anderem „Goodbye Deutschland“

Auch ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser sind aus dem TV bekannt

2016 heiratete Daniela Katzenberger den Sänger Lucas Cordalis

Ein Jahr zuvor kam ihre gemeinsame Tochter Sophia zur Welt

Die Familie lebt auf Mallorca

Daniela Katzenberger soll laut Vermutungen der Fans aktuell bei "The Masked Singer" 2020 mitmachen

Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis. Foto: imago images / Future Image

Doch daran dachte Lucas Cordalis gar nicht erst. „Er lässt mich nicht fahren“, gab Daniela konsterniert zu. Dabei sei es sogar ihr Auto. Und noch ein weiteres Problem kam im Auto zur Sprache.

Die Leute denken übrigens immer, dass ich nicht Auto fahren kann. Beziehungsweise, dass ich gar keinen Führerschein habe, weil man mich nie Autofahren sieht.

So würde Lucas immer fahren. Am Anfang, so Daniela, habe er noch die Ausrede gehabt, dass sie ja den Verkehr auf Mallorca nicht gewohnt sei. Doch auch nach einigen Jahren auf Mallorca dürfe sie nicht fahren, so die Katzenberger.

Und was sagt Lucas dazu? „Schatz, du darfst Auto fahren und du fährst fantastisch.“ So richtig überzeugt klang das jedoch nicht.

Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis streiten während „The Masked Singer“

Zu ordentlich Streit kam es zwischen Daniela Katzenberger und ihrem Lucas auch während der gemeinsamen „The Masked Singer“-Teilnahme. Worum es ging, erzählt Daniela Katzenberger im Interview mit dieser Redaktion.