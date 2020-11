Daniela Katzenberger (fast) nackt: Fan hat direkt einen Verdacht

Olala, Daniela Katzenberger weiß, wie man schöne Herbstfotos macht. Eine grüne Terasse, ein paar Blätter, eine nackte Daniela Katzenberger... fertig!

Eine nackte Daniela Katzenberger? Ja, richtig gelesen. Für ihr neues Instagram-Foto hat sich Daniela Katzenberger ihrer Klamotten entledigt und posiert nackt auf ihrer Terrasse.

Daniela Katzenberger im sexy „Herbst-Outfit“

Lediglich die Blätter eines Baumes verhindern die Sicht auf die nackten Tatsachen. Wer jetzt jedoch denkt, dass sich alle nur über das gewagte „Herbst-Outfit“ der 34-Jährigen auslassen, der täuscht.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren

Bekannt wurde sie durch diverse TV-Formate, unter anderem „Goodbye Deutschland“

Auch ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser sind aus dem TV bekannt

2016 heiratete Daniela Katzenberger den Sänger Lucas Cordalis

Ein Jahr zuvor kam ihre gemeinsame Tochter Sophia zur Welt

Die Familie lebt auf Mallorca

Vielmehr ist ein ganz anderes Thema in aller Instagram-Munde. Und zwar die Frage, ob Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis wirklich die „Erdmännchen“ in der ProSieben-Show „The Masked Singer“ sind.

Sind Daniela Katzenberger und Lucas die Erdmännchen?

Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis. Foto: imago images / Revierfoto

Das nämlich will ein Fan der Katze anhand ihrer letzten Posts erkannt haben. So schreibt die Userin: „Bin ich die einzige, der auffällt, dass sie seit Wochen nur in Deutschland ist? Ich ahne ja, Familie Erdmann hat ein Geheimnis.“

Sie steht damit wohl nicht alleine, schnell sammeln sich unter ihrem Post etliche Antworten. „Ne, ist mir auch schon aufgefallen. Und letztes mal hat die Stimme wieder soooo gepasst“, schreibt beispielsweise eine weitere Followerin von Daniela Katzenberger. Und eine Dritte will Lucas und Daniela sogar schon vor der ersten Gesangseinlage erkannt haben. Sie schreibt: „In der ersten Sendung, als die Erdmännchen rauskamen, aber noch keinen Ton sagten, da war meine erste Reaktion: Das ist Danni mit Lukas!!!!“

Ob das wirklich stimmt? Hier sind alle Hinweise zu den Erdmännchen bei „The Masked Singer“.