Daniela Katzenberger verrät „Masked Singer“-Geheimnis: DAS hatte ProSieben wirklich geplant

Es war die Überraschung der ersten Folge „The Masked Singer“. Hatte ProSieben bei der Vorstellung der Kostüme lediglich ein Erdmännchen präsentiert, standen zum Start plötzlich zwei Erdmännchen auf der Bühne. Wie sich später herausstellen sollte, versteckten sich Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis hinter den süßen Masken.

Die Erdmännchen waren also nicht nur auf der „The Masked Singer“-Bühne, sondern auch im echten Leben ein Paar – doch das war eigentlich nicht so gedacht. ProSieben hatte andere Pläne, wie uns Daniela Katzenberger im Interview verrät.

Liebe Daniela, was wiegt kurz nach der Show schwerer? Die Traurigkeit, dass es vorbei ist oder die Freude, dass du wieder du selbst sein darfst?

Ich fühle mich sehr befreit. Die Zeit war mega geil, echt, aber wir leben ja eigentlich auf Mallorca. Und hier haben wir alle zusammen gewohnt und durften ja auch nicht raus. Da kommt manchmal der Lagerkoller auf.

Wer wusste von eurer Teilnahme?

Unsere Tochter, meine Eltern, meine Geschwister und natürlich das Management.

--------------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren

Bekannt wurde sie durch diverse TV-Formate, unter anderem „Goodbye Deutschland“

Auch ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser sind aus dem TV bekannt

2016 heiratete Daniela Katzenberger den Sänger Lucas Cordalis

Ein Jahr zuvor kam ihre gemeinsame Tochter Sophia zur Welt

Die Familie lebt auf Mallorca

Daniela Katzenberger soll laut Vermutungen der Fans aktuell bei "The Masked Singer" 2020 mitmachen

-------------------------------

Hattest du Angst, dass du dich mal aus Versehen verquatschst?

Ja, das war für mich echt schwierig. Ich bin so eine Power-Posterin. Das alles zurückzufahren, war nicht leicht. Auf der anderen Seite war es aber auch vielen klar. Wie ein rosa Nilpferd, das im Zimmer rumfliegt und niemand darf was sagen. Aber ich habe ja nie was bestätigt. Selbst das Rateteam hat sich wohl gedacht: Das ist so auffällig, das kann die nicht sein.

Die Erdmännchen bei „The Masked Singer“. Foto: ProSieben/Willi Weber

Ihr wart das erste Pärchen bei „The Masked Singer“. Wie kam es dazu?

Man hat uns erst gar nicht als Paar angefragt (lacht). Das Geile war, Lucas und ich wurden einzeln angefragt. Ich glaube, die hatten einfach keinen Bock auf Ehekrach und haben dann einfach beide genommen. (lacht)

------------------------------

Mehr zu Daniela Katzenberger:

-------------------------------

Lucas ist ausgebildeter Sänger. Kam es da manchmal auch zu Zoff?

Das war nicht einfach, klar hatten wir auch mal Krach. Das war eine Beziehungsprobe. Er ist ja vom Fach und spricht dann auch seine Fachsprache. Die Chrorus-Line und die Bridge… Und ich immer nur: Was? Was ist denn eine Bridge? Man kann dann ja auch mal Bitch verstehen. (lacht)

Es war schon schwer, wenn man da jemanden hat, der sich auskennt, der ganz genau weiß, wie er was singen muss. Auch ne zweite Stimme singen. Das musste ich echt lernen.

