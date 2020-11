Daniela Katzenberger postet Foto – den Fans sagt das alles

Ablenkungsmanöver à la Daniela Katzenberger? Zumindest könnte man das aufgrund der aktuellen Diskussionen um den blonden TV-Star denken.

Auf Instagram postet Daniela Katzenberger ein romantisches Bild von sich, blickt dabei verschmitzt in die Kamera, trägt ein traumhaftes Kleid aus weißer Spitze. Doch was will uns die Blondine mit dieser Aufnahme wirklich sagen?

Ihre Instagram-Fans haben bereits eine eindeutige Vermutung. Denn in den letzten Wochen gibt es unter Fans der Musikshow „The Masked Singer“ vor allem ein Thema. Und das hat mit der Mallorca-Auswanderin zu tun.

Daniela Katzenberger postet Foto – Fans sehen eindeutiges Indiz

Auf den ersten Blick scheint es so, als wolle Daniela Katzenberger ihren zwei Millionen Followern lediglich einen Herzengruß schicken. Doch die sind sich sicher: Die 34-Jährige gehört zur geheimen Kostüm-Riege bei der Prosieben-Sendung „The Masked Singer“ und will lediglich von den Vermutungen ablenken. Immerhin veröffentlichte sie das Bild kurz nach der letzten Show.

--------------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren

Bekannt wurde sie durch diverse TV-Formate, unter anderem „Goodbye Deutschland“

Auch ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser sind aus dem TV bekannt

2016 heiratete Daniela Katzenberger den Sänger Lucas Cordalis

Ein Jahr zuvor kam ihre gemeinsame Tochter Sophia zur Welt

Die Familie lebt auf Mallorca

Daniela Katzenberger soll laut Vermutungen der Fans aktuell bei "The Masked Singer" 2020 mitmachen

-------------------------------

Und nicht nur die Blondine selbst wird als Kandidatin gerade heiß gehandelt. Auch ihr Mann Lucas Cordalis soll sich laut öffentlichem Rätselraten der Fans zusammen mit seiner Frau unter einem der zwei Erdmännchen-Kostüme verstecken.

Daniela Katzenberger und ihr Mann Lucas Cordalis. Foto: imago images / Revierfoto

-------------------------------

Mehr zu Daniela Katzenberger:

Daniela Katzenberger (fast) nackt: Fan hat direkt einen Verdacht

Daniela Katzenberger spricht ihre Fans offen an: Doch dann macht sie DIESEN Fehler

Daniela Katzenberger: Kaum wiederzuerkennen! Altes Foto schockiert Fans – „Erschreckend“

-------------------------------

Danielas Anhänger kommentieren unter das Bild deshalb ausschließlich darüber:

„Frau Erdmännchen“

„Bei euch braucht man keine Indizien. Eure Stimmen haben Wiedererkennungswert. Weiter so.“

„Ablenkung zur The Masked Singer“

„Nach dem Auftritt schnell ein Bild posten“

„Ihr seid die Erdmännchen“

„Richtig gute Ablenkung“

Den Post von ihr kannst du übrigens hier sehen >>>

Daniela Katzenberger selbst hält sich fleißig aus den Kommentaren raus. Genauso wie ihr Mann Lucas. Sehr verdächtig, das alles.

Hier kannst du alle Hinweise und Indizien zu den Erdmännchen bei „The Masked Singer“ noch mal nachlesen >>> (jhe)