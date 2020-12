Daniela Katzenberger ist schon längst in Weihnachtsstimmung und präsentiert gleich drei Christbäume in ihrem Wohnzimmer.

Daniela Katzenberger: Irrer Christbaumschmuck! Du errätst nie, was bei der Katze am Baum hängt

Ganz nach dem Motto: Mehr ist mehr schmückt Daniela Katzenberger ihren Christbaum. Besser gesagt: Ihre drei Bäume.

Und die sind nicht einfach nur mit Schmuck überladen, sondern stellen eine ganz neue Interpretation der Weihnachtstradition dar. Bei Daniela Katzenberger und ihrer Familie läuft eben alles etwas anders.

Daniela Katzenberger: Diese Weihnachtsbäume sind einzigartig

Im Zuhause von Daniela Katzenberger darf sich jedes Familienmitglied ausleben. In anderen Familien wird derweil vermutlich mal wieder darüber diskutiert, wie der Weihnachtsbaum dieses Jahr geschmückt werden soll: Bunt oder klassisch? Lametta oder lieber Holz-Elemente?

Bei der Katze schmückt einfach jeder seinen eigenen Baum und das mit voller Kreativität. So einen Christbaumschmuck hast du mit Sicherheit noch nie gesehen.

Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger freuen sich schon riesig auf Weihnachten. Foto: imago images

---------------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

---------------------------

Daniela Katzenberger: Pinker Weihnachtsbaum mit Barbies

Bei Instagram teilt Daniela Katzenberger am Sonntag stolz ihre drei Weihnachtsbäume. Auf dem ersten Bild sehen wir das Werk von Töchterchen Sophia. Sie hat sich dazu entschieden, den Baum mit ihren Lieblingspuppen zu dekorieren. Neben den Barbies hängen pinke Kugeln.

Und auch Mama Daniela liebt es bekanntlich Pink. Doch statt Barbies hängt sie High-Heels auf. Ob die beiden dem Weihnachtsmann damit bereits mitteilen wollen, was sie am 24. Dezember unter ihren Bäumchen auspacken wollen? Wer weiß.

---------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

---------------------------

Lucas Cordalis hängt Ukulele an Christbaum

Papa und Ehemann Lucas Cordalis schmückte den Baum in Blau und setzte beim Feiertagsschmuck sowohl auf traditionelle Holzfiguren als auch zwei Ukuleles. Was man eben so an den Christbaum hängt.

Ganz schön verrückt, aber so kennen und lieben wir die Katzenberger-Bande eben. Welche Überraschungen der TV-Star wohl noch für seine Follower bereithält? Wir sind gespannt.

Vor wenigen Tagen ereignete sich leider ein Missgeschick im Zuhause Katzenberger. Was passiert ist, liest du hier.