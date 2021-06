Daniela Katzenberger verwirrt Fans mit drastischem Schritt – warum hat sie DAS gemacht?

Wieso hat Daniela Katzenberger das gemacht?

Ihre Fans mussten feststellen: Irgendwas ist anders an ihrem Instagram-Account. Daniela Katzenberger hat die Kommentarfunktion ausgestellt.

Daniela Katzenberger geht einen drastischen Schritt. Foto: imago images/Horst Galuschka

Daniela Katzenberger geht rigorosen Schritt

Bilder aus dem Familienurlaub in der Schweiz, Geburtstagsgrüße an Mama Iris oder Promotion für die neue Staffel „Daniela Katzenberg – Familienglück auf Mallorca“, von der „Katze“ war in den letzten Tagen eigentlich recht viel zu hören.

Daniela Katzenberger hat die Kommentarfunktion bei Instagram ausgestellt. Foto: imago images/Eibner

Doch offenbar passte ihr irgendetwas nicht. Daniela Katzenberger hat die Kommentarfunktion bei Instagram ausgestellt. Die Fans können ihre Beiträge nicht mehr kommentieren.

------------------------

Das ist Daniela Katzenberger

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

------------------------

Zudem fällt auf: Das Vorher-Nachher-Bild von ihren gemachten Brüsten hat Daniela Katzenberger zwischenzeitlich gelöscht. Mittlerweile ist das Bild zurück auf ihrer Seite. Grund dafür könnten üble Kommentare gewesen sein.

Daniela Katzenberger: Schluss mit den Hass-Kommentaren?

Hat die sonst toughe TV-Blondinne genug von den elenden Hass-Kommentaren? Das lässt sich nur vermuten. Bislang hat sich Daniela Katzenberger nicht öffentlich dazu geäußert.

----------------------------------------

----------------------------------------

Allerdings gab es einen solchen Fall bereits im letzten Jahr. Da hatten sich unteren ihren Bildern viele böse Kommentare gesammelt, sie bekam fiese Nachrichten. Damals erklärte sie: „Das ist auch der Grund, warum ich bei vielen Bildern die Kommentarfunktion ausgestellt habe.“

Als die Kommentare noch eingeschaltet waren, fiel den Fans bei einem Foto ein Detail auf. Hier mehr dazu!

Seit wenigen Wochen ist Daniela Katzenberger wieder mit ihrer Doku-Soap auf Sendung. Hier mehr dazu! (fs)