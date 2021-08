Daniela Katzenberger: Irre, was sie im Auto offen liegen lässt

Daniela Katzenberger lässt ihre rund zwei Millionen Follower auf Instagram nur zu gerne an ihrem Alltag teilhaben. Dabei zeigt die Blondine nicht immer nur die perfekten Seiten ihres Lebens. Auch die weniger glamourösen Momente stellt sie gerne zur Schau.

Daniela Katzenberger: Irre, was sie im Auto liegen lässt. Foto: IMAGO / CHROMORANGE

So postete Daniela Katzenberger vor einigen Tagen beispielsweise ein Foto von sich, welches sie frisch nach dem Aufstehen am Morgen zeigte: Mit einem völlig zerknautschten Gesicht, verwuschelten Haaren und einem ziemlich verwirrten Blick posierte sie mehr oder weniger für die Kamera – da hatte selbst die Gesichtserkennungs-Funktion ihres Smartphones große Probleme!

Daniela Katzenberger filmt im Auto, DAS sticht sofort ins Auge

Und auch in ihrer aktuellen Insta-Story zeigt die Frau von Lucas Cordalis einen herrlich ehrlichen Moment: Sie filmt ihren Weg nach Hause im Auto als Beifahrerin – und ein Detail sticht dabei sofort ins Auge: Auf der vorderen Ablage liegen offensichtlich gerade erst getragene, künstliche Wimpern.

----------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Bei Instagram und Facebook hat sie Millionen Follower

--------------

Daniela Katzenberger ist auf dem Weg nach Hause

„Feierabend“, schreibt die Mutter einer Tochter schlicht zu dem Kurz-Clip. Da konnte es Daniela Katzenberger wohl einfach nicht mehr erwarten, endlich ihr Make-Up abzulegen – ziemlich sympathisch.

Daniela Katzenberger kann es kaum erwarten, ihr Make-Up abzulegen

Und auch mit der Song-Auswahl beweist sie Humor: Im Hintergrund ihrer Story läuft der weltbekannte Hit der legendären Band AC/DC „Highway to Hell“. Na, was die Katze uns mit dieser Songauswahl wohl sagen will?

---------------

-----------------

