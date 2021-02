Daniela Katzenberger: Geschmacklos-Aussage von Mann Lucas Cordalis – „Wie zwei Penner“

Müde und nur wenig ausgeschlafen. So könnte man wohl die Stimmung von Daniela Katzenberger und ihrem Mann Lucas Cordalis beschreiben.

Das Paar ist nach einigen Tagen in Deutschland wieder in ihrer Wahlheimat Mallorca angekommen. Statt Regen, Kälte und Schnee heißt es nun also wieder für Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis: Frühlingshafte Temperaturen, Sonnenschein und blauer Himmel.

Daniela Katzenberger: Ehemann Lucas Cordalis vergreift sich im Ton

Doch es scheinen sich auch einige Wölkchen bei dem Paar eingeschlichen zu haben. Ob die nun aus der Müdigkeit resultieren oder der wachsenden Corona-Genervtheit entstammen, sei nun einmal dahingestellt.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Jedenfalls filmt Lucas Cordalis sich und seine Frau beim morgendlichen Kaffeegenuss in Santa Ponsa. Doch so richtig glücklich wirkt der baldige „Dschungelcamp“-Bewohner nicht.

Daniela Katzenberger: Bei DIESEM Spruch ihres Gatten machte sie große Augen

„Wir haben uns gerade da drüben in diesem kleinen Cafe einen Takeaway geholt und trinken den jetzt hier auf der Parkbank. Wie zwei Penner“, so Lucas Cordalis.

Daniela Katzenberger mit Lucas Cordalis und Tochter Sophia. Foto: IMAGO / Revierfoto

Geschmacklos! Schließlich wirken Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis in ihren schicken Outfits nicht gerade wie zwei Wohnungslose. Da machte auch die Katze große Augen, konnte dann aber über den sinnfreien Satz ihres Gatten doch noch lachen.----------------------------------------

Sie sieht das Ganze aber anders. „Voll gemütlich“, schwärmt die 34-Jährige.

Mit wem Daniela Katzenberger im kommenden Januar wohl Kaffee trinken wird? Schließlich wird Lucas da einige Kilometer entfernt sein.