Daniela Katzenberger: Dokument aus der Vergangenheit enthüllt – es verrät DAS

Dass Daniela Katzenberger gerne mal aus dem Nähkästchen plaudert und dabei zumeist auch nur wenige Blätter vor den Mund nimmt, ist allseits bekannt.

Die 34-Jährige pflegt einen offenen Umgang mit ihren Fans. Ob nun peinlich oder nicht, Daniela Katzenberger scheint das relativ wurscht zu sein.

Daniela Katzenberger kramt altes Zeugnis hervor

Doch nun hat Daniela Katzenberger ein Dokument aus ihrer Vergangenheit hervorgekramt, das man normalerweise nicht unbedingt jedem vor die Nase hält.

Daniela Katzenberger macht ihr Zeugnis öffentlich. Foto: IMAGO / Future Image

Es ist das erste eigene Zeugnis. Grund für die Offenlegung von Danielas Grundschulleistungen war ein Spiel, das die Katzenberger auf Instagram gestartet hatte. So durften ihre Fans sie um bestimmte Fotos bitten.

----------------------------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Im kommenden Jahr wird Lucas Cordalis ins Dschungelcamp gehen

----------------------------------------

Ausgenommen war lediglich „Schweinskram“, wie Daniela Katzenberger es so treffen beschrieb. Und da die Katzenberger-Fans neugierig sind, wurde Daniela auch um ihr erstes Zeugnis gebeten.

Daniela Katzenberger: Schludrig bei den Hausaufgaben, engagiert in der Tanz-AG

Klar, dass sie ihren Fans das nicht verwehren wollte. Doch was stand denn nun in dem Dokument?

Einige interessante Dinge, das sei verraten. Wir zitieren: „Sie verstand meistens die Arbeitsanweisungen und führte die Arbeitsaufträge gewissenhaft und ordentlich aus, gelegentlich suchte sie Hilfe bei Tischnachbarn oder bei der Lehrerin.“

----------------------------------------

Weitere News zu Daniela Katzenberger:

+++ Daniela Katzenberger: Geschmacklos-Aussage von Mann Lucas Cordalis – „Wie zwei Penner“ +++

+++ Daniela Katzenberger: Ehemann Lucas Cordalis lässt Bombe platzen – er ist der Erste +++

----------------------------------------

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Nicht so gut war Daniela Katzenberger jedoch in der Rechtschreibung. So machte sie „noch viele Fehler“ bei geübten Diktaten und Wortmaterial aus dem Übungsbereich der Klasse.

Und noch eine Sache lag Daniela Katzenberger wohl eher nicht so: „Daniela hat die Hausaufgaben nicht regelmäßig gemacht.“ Dafür hat sie jedoch an der „Tanz- und Spiel-AG“ teilgenommen. Und dass das geholfen hat, konnten wir ja alle zuletzt bei „The Masked Singer“ sehen.

Zuletzt sorgte auch Danielas Schwester Jenny Frankhauser für positive Nachrichten. Was war passiert?