Daniela Katzenberger: Offene Worte an Jenny Frankhauser – „Ich weiß, dein Herz blutet...“

View this post on Instagram

So ihr Lieben ❤️ Weil so viele nach dem Käsekuchen-Rezept gefragt haben (Story von Lucass Geburtstag letzte Woche Freitag 😊). Habe euch mal was in meine Story gepostet, viel Spaß beim Nachbacken ❤️ ( Ist auch als Highlight auf meiner Seite abgespeichert)