Daniela Katzenberger: Sie spricht ihre Fans ganz offen an, macht jedoch einen drastischen Fehler.

Daniela Katzenberger spricht ihre Fans offen an: Doch dann macht sie DIESEN Fehler

Daniela Katzenberger ist für ihre drollige, verpeilte und lustige Art bekannt. Auf Instagram versuchte die 34-Jährige erneut mit ihrem Humor zu glänzen, machte allerdings einen drastischen Fehler.

Die Reality-Show-Darstellerin Daniela Katzenberger setzte sich auf der Social Media Plattform „Instagram“ in Szene und sorgt für mächtig Überraschung.

Daniele Katzenberger: Postet neues Foto – macht aber diesen Fehler

Die immer gut gelaunte Katze sorgt auch diesmal für einen kräftigen Schmunzler, denn bei einem Post auf Instagram ist ihr ein deutlicher Anfänger-Fehler passiert. Während Daniela Katzenberger den Post fleißig im Netz geteilt hat, scheint sie nicht zu merken, warum ihr die Fans nicht antworten.

Daniela Katzenberger: Modesünden auf Instagram

So präsentiert sich die Katze nun auf Instagram. „Mit Trinkgeld-Ausschnitt, Stirnbrauen, Natur-Hupen, 'ne Dauermitgliedschaft im Tussi-Toaster und dem großen Traum vom Bläääähh-Boy“, witzelt das Model schelmich. Zu sehen ist der TV-Star im weißen Top mit roten Pünktchen, zusammengebundenen Haaren und dunkel geschminkten Augen hinter der Theke einer Bar.

Das ist Daniela Katzenberger:

Geboren am 1. Oktober 1986

Aufgewachsen in Ludwigshafen

2004: Ausbildung zur Kosmetikerin

Erste Aktaufnahmen u.a. für Bild und D&W-Kalender

Ab 2009 spielt Daniela Katzenberger in diversen Reality-Formaten mit

Ab 2010 eigene Soap: "Daniela Katzenberger - natürlich blond"

Ihre Schwester ist Jenny Frankhauser

Ihre Mutter ist Iris Klein

Sie ist mit Lucas Cordalis verheiratet

Daniela Katzenberger: Spricht ihre Fans an – doch die können nicht antworten

Vergnügt und fragt die Katze ihre Fans: „Wie habt ihr euch in den letzten 12 Jahren so verändert? Welchen großen Traum hattet ihr mal? Über welche Modesünden von früher könnt ihr euch heute kaputtlachen?“ Doch die Fans können nicht antworten, denn die Antwort-Funktion wurde bei diesem Post deaktiviert. Fatal? Nein, denn irgendwie ist das wieder typisch Katze: verpeilt und lustig! Die Fans dürften also nicht allzu böse sein.

Daniela Katzenberger filmt sich beim Corona-Test – dann wird es ekelhaft

Corona breitet sich schnell aus und auch Promis bleiben von der Pandemie nicht verschont. So musste sich jetzt auch die Katze dem Test stellen und filmte die Prozedur. Dabei wurde es jedoch schnell ekelerregend. Was genau dahintersteckt, erfährst du hier. (ali)