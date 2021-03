Daniela Katzenberger und Jenny Frankhauser trauern gemeinsam – „Liebe bleibt“

Traurige Nachrichten aus der Katzenberger-Familie.

Jenny Frankhauser, die Schwester von Daniela Katzenberger, macht gerade eine traurige Phase durch.

Denn ihre geliebte Hundedame Priscilla ist gestorben. Das gab Jenny Frankhauser nun in ihrer Instagram-Story bekannt. Und nicht nur sie, auch Schwester Daniela Katzenberger ist sehr traurig.

Daniela Katzenberger und ihre Schwester Jenny Frankhauser. Foto: IMAGO / Horst Galuschka

Daniela Katzenberger: Schwester Jenny Frankhauser trauert um Hund Priscilla

So teilte Daniela Katzenberger in ihrer Story ein Bild ihrer Schwester mit Hündin Priscilla. Verliebt schauen sich die beiden auf dem – in schwarz und weiß gehaltenen – Foto an. Dazu schreibt Daniela: „Die Liebe bleibt.“

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Jenny Frankhauser dagegen teilte gleich mehrere Bilder ihrer Hündin. Man sieht sie beim gemeinsamen Spiel, beim Nickerchen im Bett und beim Bad im Meer. Zum Ende der Bildershow schreibt Jenny: „Danke, dass ich deine Mama sein durfte und darf.“

Daniela Katzenberger: Jenny Frankhauser ließ Priscilla im Januar operieren

Bereits im vergangenen Jahr war Jenny Frankhauser in großer Sorge um ihre Hündin. Mitte Dezember wurde ein bösartiger Tumor bei dem Tier festgestellt. Am 15. Januar wurde Priscilla dann operiert, so „Tag24“.

Wohl leider ohne Erfolg. Noch vor fünf Tagen hatte Jenny Frankhauser ein Bild von sich und ihren beiden Hunden bei Instagram geteilt. Dazu schrieb sie: „Keine Worte dieser Welt

könnten auch nur ansatzweise beschreiben, wie sehr ich euch liebe... Mein ganzes Herz gehört euch.“

Das ist Jenny Frankhauser:

Jenny Frankhauser heißt eigentlich Jennifer Eileen Frankhauser

Sie wurde am 25. August 1992 in Ludwigshafen geboren

Jenny Frankhauser gewann 2018 das Dschungelcamp

Und auch Iris Klein, die Mutter von Jenny Frankhauser und Daniela Katzenberger hat sich nunmehr zum traurigen Tod des geliebten Hundes geäußert. Auf Instagram schrieb Klein: „Wir werden Dich nie vergessen, Priscilla. Du warst ein Seelenhund und 12 Jahre immer treu und brav an Jennys Seite, jeder der Jenny kennt, weiß was Priscilla für sie war und wie sehr sie Sie geliebt hat.“

