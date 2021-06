Daniela Katzenberger: Langersehntes Umstyling – SO sieht sie jetzt nicht mehr aus

Daniela Katzenberger ist Deutschlands Blondine Nummer 1. Oder sollte es besser heißen: Sie war Deutschlands Blondine Nummer 1?

Seit ihrem ersten TV-Auftritt sind jedoch schon einige Jahre ins Land gezogen und Daniela Katzenberger sehnt sich nach einer Veränderung. Im Netz ließ die Katze nun die Bombe platzen und zeigte sich erstmals mit dunkleren Haaren.

Daniela Katzenberger trennt sich von ihrem Aussehen: Fans ahnten es schon vor Wochen

Lange Zeit hat Daniela Katzenberger versucht, es vor ihren Fans geheim zu halten. Doch denen entgeht natürlich nichts und so wurden sie schnell misstrauisch, als sie bemerkten, dass die Haare von Daniela plötzlich anders aussahen.

SO sieht Daniela Katzenberger nicht mehr aus. Foto: IMAGO / Eventpress

In den vergangenen Wochen bekam die 34-Jährige immer wieder Kommentare wie „Schaut sehr verdächtig nach Perücke aus“ oder „Werde das Gefühl nicht los, dass du eine Perücke trägst und darunter sich braunes Haar verbirgt“ unter ihren Fotos bei Instagram.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Während der Ausstrahlung der neuen Folgen ihrer RTL2-Doku-Soap „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ gibt sie es dann endlich zu: „Ich weiß, dass ihr es wisst… Auch wenn ich wochenlang höflich versucht habe, eure Kommentare zu ignorieren.“

Daniela Katzenberger enthüllt ihre neue Haarfarbe

Mit ihrer blonden Perücke in der Hand und einem Haarnetz auf dem Kopf gesteht Daniela schließlich: „Die Sendung heute ist schon ein paar Monate her. Wenn ihr wissen wollt, wie ich AKTUELL aussehe, dann poste ich es um 22 Uhr hier auf meiner Seite… Schei**, ich bin gerade voll aufgeregt.“

Gesagt, getan. Um Punkt 22 Uhr teilt Daniela Katzenberger einen Schnappschuss von sich mit ihrer neuen Frisur. Statt der gewohnten platinblonden Extensions trägt der Fernsehstar nun ein sogenanntes Edelblond mit dunklem Ansatz – ein deutlich natürlicherer Look. „Es steht ihr unglaublich gut!“, findet Ehemann Lucas Cordalis, der sie zum Friseurtermin begleitet hat.

Daniela Katzenberger plante Umstyling schon seit drei Jahren

Für Daniela geht damit ein Wunsch in Erfüllung, den sie bereits seit drei Jahren mit sich herumträgt. Während ihr einige Menschen aus der Branche davon abrieten, sich von ihrem berühmten Katzenberger-Look zu trennen, plagte Daniela nur noch ein Gedanke: „Ich bin jetzt seit 16 Jahren so blond, ich habe keinen Bock mehr.“ Richtig so! Denn das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen.

