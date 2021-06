Daniela Katzenberger: Traumatisches Erlebnis beim Frauenarzt – „War so unter Schock“

Ein Besuch beim Arzt ist selten etwas Schönes. Man fühlt sich meist nicht gut, man hat Sorgen, hofft einfach nur, dass es schnell vorbei ist und alles gutgeht. Das ist auch bei Daniela Katzenberger nicht anders.

In ihrer Instagram-Story berichtet die 34-Jährige über den Besuch beim Frauenarzt, den sie gerade hinter sich gebracht hatte. Für Daniela Katzenberger ein Kampf gegen die eigenen Dämonen.

Daniela katzenberger: Beängstigende Situation beim Frauenarzt

„Ich bin gerade so mega erleichtert“, strahlt die Kultblondine in die Kamera. Daniela weiter: „Ich war seit zwei Jahren mal wieder beim Frauenarzt, ich habe das jetzt zwei Jahre vor mir hergeschoben.“

----------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Zuletzt sorgte Daniela Katzenberger mit einer neuen Frisur für Aufregung. Sie trägt die Haare jetzt braun

----------------------------------------

Doch warum zögerte Daniela Katzenberger den Besuch so lange heraus? „Ich habe das zwei Jahre vor mir hergeschoben, weil ich vor zwei Jahren ein für mich schon traumatisches Erlebnis hatte. Und zwar lag ich da und ich bin es ja gewohnt, ich habe nix. Meine Untersuchung hat gefühlt immer nur zehn Minuten gedauert und dann war auch wieder alles gut. (...) Vor zwei Jahren lag ich aber da und der hat meine Brust untersucht mit so einem Ultraschallgerät. Ich lag da halt so und quatsche übers Wetter, auf einmal macht er so: 'Oh, da ist was'. Ich schwör's Leute, in dem Moment habe ich aufgehört zu atmen.“

„Ich war so unter Schock“, berichtet Daniela Katzenberger weiter.

Daniela Katzenberger: Zum Glück nur eine Zyste

Zum Glück handelte es sich nur um eine harmlose Zyste. Und doch, der Schreck scheint Daniela Katzenberger nachhaltig verstört zu haben. Dieses Mal war jedoch wieder alles tiptop. Oder wie die Katzenberger es so schön sagt: „Es gibt kein geileres Gefühl als wenn man weiß, dass man untenrum gesund ist!“

----------------------------------------

----------------------------------------

Zuletzt gab es ordentlich Wirbel um Daniela Katzenberger. Die Kult-Blondine hat gleich zwei Dinge an sich verändert.