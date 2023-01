Daniela Katzenberger platzt der Kragen: „Ein Ar***loch“

Daniela Katzenberger hat offensichtlich genug! Weil ihr Gatte Lucas Cordalis derzeit im Dschungelcamp um die begehrte Krone kämpft, ist die Kult-Blondine zuhause völlig auf sich allein gestellt. So weit, so gut, wären da nicht noch all die Ereignisse, die nun total unerwartet auf den Kopf der Beauty einprasseln…

Unter anderem bereitet Daniela sicherlich die Situation mit ihrer Mama Iris Klein und Stiefpapa Peter große Sorgen – immerhin behauptet Iris, dass sie von Peter als Lucas‘ Begleitperson im Hotel in Australien mit einer anderen Dame betrogen worden sei. Vorwürfe, die Peter vehement abstreitet und auch die Katze nicht kaltlassen. Im Netz platzte Dani nun der Kragen!

Daniela Katzenberger am Ende ihrer Kräfte

In ihrer Instagram-Story machte die gebürtige Ludwigshafenerin ihrem Ärger Luft. „Ich hab seit ein paar Tagen das Gefühl, hier ist die Hölle ausgebrochen. Es passieren echt viele Sachen, die schlimm sind und extrem belastend“, teilte Daniela ihrer Community mit und ist dabei den Tränen nahe.

Der Ruhepuls der Schönheit liege aktuell sogar bei erschreckenden 110 – und das sogar ohne Koffein. Auch gesundheitlich setze ihr der emotionale Stress derzeit schwer zu: „Ich kriege sofort Bluthochdruck. Mir platzen dann auch immer Äderchen im Auge.“

Emotionaler Stress bedrückt Daniela Katzenberger

Was jedoch genau der Grund für das Chaos im Hause Katzenberger ist, damit rückt Dani nicht wirklich raus. „Man braucht jetzt auch eigentlich gar nix mehr dazu sagen. Ich halte mich raus“, kündigte die Blondine an. Trotzdem habe sie das Gefühl, für ihre Liebsten da sein zu müssen, obwohl sie gerade selbst keine Schulter zum Anlehnen habe.

„Ich mach auch ganz oft das Handy aus, weil ich denke, wenn das Handy aus ist, dann hält auch das Internet die Fresse“, erklärte die 36-Jährige ihre Taktik. Dabei wünsche sich Dani doch einfach nur ihren Lucas und „das alte Leben“ zurück.

Mehrere Themen:

Daniela Katzenberger platzt der Kragen

Nach all den Rede-Sequenzen in ihrer Story packte die Katze abschließend dann aber doch noch einen drauf – wenn auch nur in Form eines kurzen Textes. „Merke: Oft sind Leute, die auf den ersten Blick ein Ar***loch sind, auch auf den zweiten Blick ein Ar***loch“, gab Dani ihren Followern einen gutgemeinten Rat mit auf den Weg. Ob sie damit auf eine bestimmte Person anspielt? Diese Frage darf sich wohl jeder selbst beantworten.