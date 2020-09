Daniela Katzenberger sieht ihr Foto im TV – das soll Folgen haben

Daniela Katzenberger ist ein besonders fleißiger Instagram-Promi. Der Reality-Star teilt fast jeden Tag Bilder, lässt seine Fans am täglichen Leben mit Mann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia teilhaben.

Klar, dass da auch mal das ein oder andere Bild von der Presselandschaft aufgegriffen wird. So auch das Foto, das Daniela Katzenberger beim Spagat zeigt. Das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“ zeigte das Bild am Mittwoch in seiner Sendung. Und wer hatte genau in dem Moment die Flimmerkiste laufen? Richtig, Daniela Katzenberger.

Daniela Katzenberger: Jetzt ist DIESE Internet-Challenge geboren

Daniela Katzenberger schaut das Sat.1-„Frühstücksfernsehen“. Foto: danielakatzenberger/Instagram

Sofort machte die Kult-Blondine ein Video und sendete es über ihre Instagram-Story an ihre zwei Millionen Abonnenten. Das sollte nicht ohne Folgen bleiben. Die „#Spagatchallenge“ war geboren. Fortan bekam Daniela Katzenberger etliche Bilder und Videos von Fans, die sich auch an der Challenge beteiligen wollen.

-----------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 geboren

Aufgewachsen ist Daniela in Ludwigshafen am Rhein

2004 machte sie eine Ausbildung zur Kosmetikerin

Durch die VOX-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Blondine zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

-----------

Zugegeben: Ganz so elegant wie bei Daniela sah das dann aber nicht bei allen ihrer Fans aus. Und doch ist es schön, mal eine Internet-Challenge zu sehen, von denen nur eine relativ geringe Verletzungsgefahr ausgeht. Wir erinnern uns da an ganz andere irre Challenges. Beispielsweise die „Condom-Challenge“, bei der sich die Teilnehmer ein mit Wasser gefülltes Kondom auf den Kopf fallen ließen, damit sich dieses wie eine zweite Haut um den Kopf legt. Bei der Challenge kam es immer wieder zu Atemproblemen bei den Teilnehmern.

------------

Weitere News von Daniela Katzenberger:

Daniela Katzenberger teilt sexy Bikinifoto – alle starren nur auf DIESES Körperteil

Daniela Katzenberger: Pikantes Geständnis – nach dem ersten Sex musste ihr Freund putzen

Daniela Katzenberger erlebt Überraschung an Tankstelle, als ER auf sie zukommt – „Also Weihnachten ist öfter“

------------

Unvergessen auch die „Condom-Snorting“-Challenge, bei der sich Jugendliche ein Kondom durch die Nase zogen, um es dann wieder aus dem Mund herauskommen zu lassen.