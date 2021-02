Daniela Katzenberger: Ehrliche Worte an Fans – „So sieht's leider aus“

Um Daniela Katzenberger ist es in letzter Zeit etwas ruhiger geworden. Die Kult-Blondine dreht gerade mit Ehemann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia neue Folgen für ihre RTL2-Doku.

Das heißt für Daniela Katzenberger: Täglich vor der Kamera stehen. Bei Instagram führt das dazu, dass es auf dem Account der 34-Jährigen häufiger ruhiger zugeht, als es die Fans gewohnt sind.

Daniela Katzenberger Foto: IMAGO / Revierfoto

----------------------------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

----------------------------------------

Daniela Katzenberger: „So sieht's leider aus“

Nun nimmt die ehemalige „The Masked Singer“-Teilnehmerin Stellung und erklärt sich ihren Followern. In ihrer Instastory postete Daniela Katzenberger: „Ihr Lieben, sorry, dass es hier auf meiner Seite so mega öde geworden ist. Aber ehrlich gesagt drehe ich gerade viel und wenn ich nicht drehe, mache ich Wäsche oder so oder ziehe mir abends fragwürdige, irritierende Sendungen über ne Ärztin rein, die leidenschaftlich gerne Pickel rausquetscht.“

Sie wäre gerne jemand, der jeden Tag „nen Fallschirmsprung macht, Bungee-Jumping, ins Weltall fliegt oder zumindest sonst irgendwas mega Spannendes treibt, aber die Wahrheit ist: Ich bin einfach nur stinklangweilig. So sieht's leider aus und ich genieße es sogar gerade richtig.“

-----------------

-----------------

Daniela Katzenberger: Fans beschweren sich

Weiter erzählt die Mutter der fünfjährigen Sophia, dass einige Fans ihr auch bereits geschrieben hätten, ihnen sei es zu langweilig geworden auf dem Kanal. Doch die Pfälzerin kann darüber lachen.

Daniela Katzenberger hofft auf spannendere Zeiten - stellt aber gleichzeitig auch klar, dass sie glücklich ist. Na, das ist doch die Hauptsache! (cs)