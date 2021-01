Daniela Katzenberger will sich angeblich unters Messer legen.

Daniela Katzenberger verrät Vorsatz für 2021 – DAS will sie an sich machen lassen

Anfang des Jahres nehmen sich wohl fast alle vor: In diesem Jahr wird alles anders. Auch Daniela Katzenberger ist in Umbruchstimmung.

Und ihre Liste ist lang. 2021 soll sich einiges bei Daniela Katzenberger verändern – sowohl in ihrem Zuhause als auch an ihrem Körper.

Daniela Katzenberger spricht von Brust-OP

Durch ihr Aussehen ist Daniela Katzenberger im Fernsehen zum Kultstar geworden: Lange blonde Haare, dünn gezupfte Augenbrauen und große Brüste. Doch auch die offene und ehrliche Art der Pfälzerin kommt gut bei ihren Fans an.

Auf ihrem Instagramprofil verrät die Katze nun, was ihr auf dem Herzen liegt. Offenbar möchte die 34-Jährige einiges im neuen Jahr machen lassen. Darunter fallen eine neue Küche (am liebsten in Pink natürlich), ein neuer Schrank für ihre Schlafanzüge und Kuschelsocken sowie eine Brust-OP.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet

Das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Daniela Katzenberger wünscht sich „neue Glocken“

Ihr Wunsch? „Neue Glocken.“ Und damit meint Daniela Katzenberger augenscheinlich ihre Brüste. Auf dem Bild dazu hat sie läutende Glocken über ihren Busen platziert. Mehr verrät der TV-Star jedoch nicht über die geplante Schönheitsoperation.

Daniela Katzenberger scheint kein Fan ihrer Oberweite zu sein. Foto: imago images

Stattdessen steht die Auswanderin zu ihren Schwächen. Sie wolle sich nun darauf fokussieren, gelassener zu sein und mehr Motivation fürs Fitnessstudio zu schöpfen. Damit können sich sicherlich einige Follower identifizieren.

Daniela Katzenberger plant neue TV-Show in diesem Jahr

Die Fans der Blondine sollen sich übrigens auf eine neue Doku-Soap von Daniela Katzenberger freuen dürfen. Jedenfalls soll auch das ganz oben auf der Liste ihrer Vorsätze für das Jahr 2021 stehen.

Bei „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ wurde es bereits ziemlich privat. Was Lucas Cordalis an seiner Frau ändern möchte, liest du hier.