Daniela Katzenberger: Neue Fotos geben Rätsel auf – hat sie DAS wirklich getan?

Mit ihren wasserstoffblonden Haaren wurde Daniela Katzenberger zum TV-Star. Im April 2009 fasste die Kultblondine den Plan, zum nächsten Playmate von Hugh Hefner zu werden, reiste dafür sogar in die USA.

Den perfekten „Playboy“-Look hatte Daniela Katzenberger schon damals: Lange, blonde Haare, eine schmale Figur und einen üppigen Busen. Nun befürchten Fans jedoch, dass sich die Kultblondine ausgerechnet von ihrem größten Markenzeichen getrennt haben könnte.

Daniela Katzenberger verdankt der „Playboy“-Absage ihren größten Erfolg

In den US-amerikanischen „Playboy“ hat es Daniela Katzenberger leider nicht geschafft. Dennoch bedeutete die Reise in die USA den Anfang ihrer erfolgreichen TV-Karriere. Nach ihrem Auftritt in der Vox-Doku-Soap „Auf und davon“ ging es steil bergauf für die Pfälzerin.

Hat sich Daniela Katzenberger tatsächlich von ihrer blonden Mähne getrennt? Foto: picture alliance/dpa | Caroline Seidel

Stolze zwölf Jahre später ist die Frohnatur noch immer nicht aus der Showbranche wegzudenken. Der Staffelauftakt von „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ steht kurz vor der Tür und die 34-Jährige kann es kaum noch erwarten, bis ihre Fans endlich sehen, was sich bei ihr in jüngster Vergangenheit alles getan hat.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Daniela Katzenberger: Fans hegen Verdacht – „Schaut sehr verdächtig nach Perücke aus“

Die Fans spekulieren natürlich schon wie wild, was in den neuen Folgen der RTL2-Doku-Soap enthüllt werden könnte. Während einige die Hoffnung an ein zweites Baby von Daniela Katzenberger und Lucas Cordalis noch nicht aufgegeben haben, vermutet ein Teil der Follower etwas ganz anderes.

Unter den neuen Instagram-Beiträgen der Katze stellen ihre Fans eine interessante Theorie auf:

„Ich vermute, es ist die Haarfarbe. Das sieht sehr verdächtig nach einer Perücke aus – auch diese Haare unter der Cap.“

„Ich vermute auch die Haarfarbe. Sie hat dunkle Haare.“

„Schaut sehr verdächtig nach Perücke aus.“

Demnach soll Daniela auf neuen Fotos nur noch eine blonde Perücke tragen, die ihrer alten Frisur gleicht.

Verfolgen Danis Follower hier etwa eine heiße Spur? Der Realitystar selbst antwortet lediglich: „Lasst euch überraschen.“ Ein Dementi hört sich definitiv anders an.

Wann wir Daniela Katzenbergers Alltag endlich wieder im Fernsehen begleiten können, erfährst du hier.