Daniela Katzenberger: Endlich ist es raus! – „Ich freue mich so!“

Daniela Katzenberger ist Influencerin, TV-Persönlichkeit, Model, Buchautorin und vor allem Dingen auch Mutter.

Jetzt hat Daniela Katzenberger ihr neuestes Werk auf den Markt gebracht. Die Erleichterung ist groß.

Daniela Katzenberger: Jetzt hat sie endlich…

Die Fans haben lange drauf gewartet, jetzt ist es endlich raus. Die herrlich ehrliche Blondine hat ihr neustes Buch rausgebracht. „Die Mutti-Mafia kann mich mal… gernhaben“ heißt das neuste Werk von Daniela Katzenberger.

„Ich hab das Buch so genannt, weil ich den Satz jeden Tag, jede Stunde fast permanent im Kopf habe“, erklärt sie in einem Video auf Instagram. Seit fast fünf Jahren ist Daniela Katzenberger Mutter. Am 20. August 2015 kam ihre Tochter Sophia zur Welt.

-------------------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren

Bekannt wurde sie durch diverse TV-Formate, unter anderem „Goodbye Deutschland“

Auch ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser sind aus dem TV bekannt

2016 heiratete Daniela Katzenberger den Sänger Lucas Cordalis

Ein Jahr zuvor kam ihre gemeinsame Tochter Sophia zur Welt

Die Familie lebt auf Mallorca

-------------------------------

In der Zeit seit der Geburt des Töchterchens kam genügend Stoff für ein ganzes Buch bei heraus. Daniela Katzenberger berichtet von ihren eigenen Erfahrungen. „Die Mutti-Mafia kann mich mal… spiegelt alles das wider, was ich in den letzten Jahren so erlebt habe“, sagt sie.

+++ Daniela Katzenberger geht drastischen Schritt – die Kultblondine hat... +++

Ob in den Sozialen Medien oder in ihrer Wahlheimat Mallorca gibt es immer wieder Anfeindungen und böse Blicke, wenn es um den Umgang mit ihrem Kind geht. Damit muss sie als Person der Öffentlichkeit umgehen.

+++ Sophia Thomalla: Ausgerechnet ER macht sich über die TV-Schönheit lustig – „Ich hab die Befürchtung...“ +++

Daniela Katzenberger: „Jedes Kind ist verschieden“

„Gerade bei Thema Kind gehen die Meinung so weit auseinander, dass da ein Buch längst überfällig war“, erklärt Daniela Katzenberger. „Es gibt keine festen Regeln, jedes Kind ist verschieden“, so die 33-Jährige. Sie glaubt, dass sich viele Mütter in dem Buch wiedererkennen werden.

-------------------------------

Weitere News von Daniela Katzenberger:

Daniela Katzenberger: Schockierendes Oben-ohne-Bild: „Kommt davon, wenn...“

Daniela Katzenberger macht es offiziell – die Kultblondine wird nicht ...

Daniela Katzenberger mit intimer Beichte: „Andere Mütter fanden total ka**e, dass ich ...“

-------------------------------

„Es verändert sich alles, wenn du Mutter wirst“, sagt Daniela Katzenberger. Das Leben wird einmal auf den Kopf gestellt. Wie sie das alles erlebt und gemeistert hat, können die Fans jetzt in ihrem neuen Buch lesen. (fs)