Daniela Katzenberger: Flucht nach Deutschland – „Ich will nicht mehr...“

Daniela Katzenberger verzweifelt langsam. Der Lockdown in Spanien macht der Blondine ziemlich zu schaffen. Vor allem in ihrer Wahlheimat Mallorca sind die Zahlen der Infizierten gestiegen.

Nun will Daniela Katzenberger also die Flucht ergreifen – so lange dies überhaupt noch möglich ist. Ihr Ehemann Lucas scheint das gemeinsame Zuhause aber wohl nicht so einfach hinter sich lassen zu können.

Daniela Katzenberger verzweifelt wegen Corona-Krise auf Mallorca

Daniela Katzenberger ist geschafft. Die Mutter der kleinen Sophia steckt aktuell in den Vorbereitungen für deren fünften Geburtstag. Doch die Situation auf Mallorca lässt auch die Kult-Blondine nicht kalt.

„Da das ja coronabedingt alles gerade irgendwie – man muss es leider so sagen – richtig scheiße ist und ganz viele auch wieder zurück nach Deutschland sind“, so die Katze, scheint auch sie zu überlegen, wieder in die alte Heimat zurückzukehren.

-------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren

Ihren großen Durchbruch hatte die Blondine durch die VOX-Dokusoap „Goodbye Deutschland“

Mama Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser sind ebenfalls aus dem TV bekannt

Im Jahr 2016 hat Daniela Katzenberger den Sänger Lucas Cordalis geheiratet

2015 wurde sie zum ersten Mal Mama, als ihre Tochter Sophia zur Welt kam

Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lebt Daniela Katzenberger auf Mallorca

-------------

Daniela Katzenberger befürchtet das Schlimmste: Ist das Weihnachtsfest in Gefahr?

Töchterchen Sophia habe sogar schon ein paar Freunde verloren, da deren Familien sich gezwungen sahen, die Insel zu verlassen und zurück nach Deutschland zu reisen. „Es ist ja gerade so, dass jeder so ein bisschen kämpft hier. Wie gesagt: Ganz viele gehen zurück, weil die Existenz komplett am Arsch ist“, berichtet Daniela ihren Followern bei Instagram.

Auch Dani selbst will nun am liebsten so schnell wie möglich nach Deutschland fliegen, bevor es erneut zur Grenzschließung kommt. Auf das Weihnachtsfest in der alten Heimat freut sich der TV-Star nämlich schon besonders.

Daniela Katzenberger. Foto: Imago Images

-------------

Mehr zu Daniela Katzenberger:

Daniela Katzenberger: Vorfreude! Sie kann es nicht fassen – „Mein Baby…“

Daniela Katzenberger: Jetzt ist es raus! „Ich freue mich so!“

Daniela Katzenberger: Fans bitter enttäuscht – „Traurig, dass du...“

-------------

„Ich will nicht mehr das Gefühl haben, dass die mich hier einsperren“

„Mein Herz ist immer noch so deutsch. Ich liebe auch Deutschland. Mallorca ist schön, aber ich will nicht mehr das Gefühl haben, dass die mich hier einsperren“, erklärt die 33-Jährige.

Flüchtet die Katze jetzt also doch wieder zurück nach Deutschland? Bis das passiert, wird wohl Ehemann Lucas Cordalis noch ein Wörtchen mitzureden haben.

Der steht nämlich nach Tochter Sophia an erster Stelle. Was Daniela Katzenberger über eine zweite TV-Hochzeit mit ihrem Liebsten denkt, liest du hier >>>