Daniela Katzenberger vor Auftritt bei Florian Silbereisen geschockt: „Ich habe ...“

Daniela Katzenberger ist schockiert. Am Wochenende war sie bei Florian Silbereisen in der ARD-Show zu Gast. Doch zuvor....

Nanu? Daniela Katzenberger nicht mehr auf der Lieblingsinsel Mallorca am Strand, sondern in den Bergen in Österreich?

Doch wer denkt, Daniela Katzenberger wäre zum Urlaub nach Österreich gekommen, der täuscht sich. Die Katze war beruflich in den Tiroler Alpen. Florian Silbereisen hatte sie in seine ARD-Show eingeladen.

Das ist Florian Silbereisen

Daniela Katzenberger reist nach Österreich zur Florian Silbereisen-Show

Am Samstag war Daniela Katzenberger bei Florian Silbereisen und seiner „Schlager, Stars und Sterne“-Show zu Gast.

Ein bisschen Sightseeing gibt es vor dem Event aber doch. Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger machen sich mit der Gondel auf den Weg auf den Berg, um dort den Sonnenuntergang zu genießen.

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren

Bekannt wurde sie durch diverse TV-Formate, unter anderem „Goodbye Deutschland“

Auch ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser sind aus dem TV bekannt

2016 heiratete Daniela Katzenberger den Sänger Lucas Cordalis

Ein Jahr zuvor kam ihre gemeinsame Tochter Sophia zur Welt

Die Familie lebt auf Mallorca

Schock für Daniela Katzenberger

So schön es auf dem Gipfel auch ist - die Fahrt nach oben macht Daniela Katzenberger große Sorgen. Sie hat richtig Angst und bibbert.

Zurück im sicheren Tal fühlt sich der Reality-TV-Star gleich sichtlich wohler. Doch dann plötzlich das. Daniela Katzenberger hat etwas Wichtiges in der Gondel vergessen. In ihrer Insta-Story erzählt sie: „Ich habe vor lauter Schiss meine Extensions in der Gondel vergessen, ich hatte sie in einer kleinen rosa Tasche. Und ich dachte mir: ‚Okay, wer braucht schon so lange, blonde Extensions.‘“

Daniela Katzenberger „oben ohne“ bei Florian Silbereisen? Das steckt dahinter. Foto: imago images / STAR-MEDIA

Daniela Katzenberger bei Florian Silbereisen zu Gast

Doch von den Fake-Haaren fehlt jede Spur. „Aber ich glaube, Heino ist auch da“, scherzt die Katze über ihre wertvollen Extensions immerhin noch. Und weiter: „Ich hoffe, dass sie noch jemand findet. Sonst muss ich am Samstag oben ohne auftreten. Auch nicht schlecht.“

Das ist Florian Silbereisen:

Florian Bernd Silbereisen wurde am 4. August 1981 geboren

Er ist Fernsehmoderator und Schlagersänger

Seit 2004 moderiert Florian Silbereisen "Feste der Volksmusik" in der ARD

Seit 2015 Mitglied des Schlagertrios Klubbb3

Im Januar 2019 wurde Silbereisen als künftiger Kapitän vom ZDF-Traumschiff vorgestellt

Florian Silbereisen und Helene Fischer waren zehn Jahre lang ein Paar

Ende 2018 trennte sich das Paar

Ob wir Daniela Katzenberger am Samstag wohl mit ihrer natürlichen Haarpracht sehen werden? Ja, denn Lucas bringt kurze Zeit später die verlorene Tasche zurück. Glück für die Katze!

Nach der Geburt von Töchterchen Sophie musste die Katze...

Die verriet kürzlich, dass sie nach der Geburt ihrer Tochter Sophie, einiges durchmachen musste. Was genau, liest du hier.

Alles zu Daniela Katzenbergers Auftritt bei Florian Silbereisen findest du hier. (cs)

„Schlager, Stars und Sterne“ mit Florian Silbereisen kam am Samstag, 25. Juli, um 20.15 Uhr live in der ARD aus Kitzbühel.