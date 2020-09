Daniela Katzenberger mit ehrlichem Geständndis: „Ich halte es nicht mehr aus“

am 18.09.2020 um 10:03

Daniela Katzenberger hat eigentlich alles, was sie will.

Eine tolle Karriere, eine schöne Wohnung auf Mallorca, Ehemann Lucas Cordalis und Töchterchen Sophia sind stets an der Seite der Kultblondine. Doch Daniela Katzenberger hat einen großen Wunsch.

Daniela Katzenberger mit ehrlichem Geständnis

Bald feiert Daniela Katzenberger Geburtstag. Am 1. Oktober wird sie 34 Jahre alt. Bei Instagram verrät sie ihren Fans, was sie sich zum Ehrentag wünscht. Ehemann Lucas habe sie gefragt, was sie haben wolle, erzählt sie.

Eigentlich habe sie alles, was sie brauche, materialistisch sei sie ohnehin nicht, so Daniela Katzenberger weiter. Doch eine Sache gibt es doch.

„Das einzige, was ich mir dieses Jahr wirklich wünsche zum Geburtstag, ist eine Runde nach Deutschland.“ Seit Wochen ist die Familie in ihrer Wahlheimat Mallorca gefangen, die Insel gilt wie ganz Spanien als Risikogebiet. Die Aus- und Einreise nach Deutschland macht das schwieriger.

Daniela Katzenberger hat die Nase voll. Foto: Screenshot Instagram/Daniela Katzenberger

Daniela Katzenberger: „Ich halte es hier nicht mehr aus“

Die 33-Jährige gesteht: „Ich halte es hier nicht mehr aus.“

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 geboren

Aufgewachsen ist Daniela in Ludwigshafen am Rhein

2004 machte sie eine Ausbildung zur Kosmetikerin

Durch die VOX-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Blondine zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Musiker Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Das hat seinen Grund. Denn trotz des nicht enden wollenden Sommers auf der Balearen-Insel und dem Wohnen dort, wo andere Urlaub machen, gibt es etwas, was die Katze stört. „Die Leute sind so extrem pissig.“

Der TV-Star erzählt weiter von einer Begegnung im Supermarkt. An der Kasse sei der Blondine ihre EC-Karte runtergefallen. Als sie sie aufheben habe wolle, habe sie einen kleinen Schritt in die Richtung einer Frau machen müssen - diese sei daraufhin komplett durchgedreht. „Sie hat dann rumgebrüllt!“, so Daniela Katzenberger.

+++ Daniela Katzenberger mit ehrlichen Worten: „Alles besch***en zur Zeit“ +++

„Völlig übertrieben. Ich bin nicht empfindlich, aber was hier abgeht, ist schon extrem krass.“

Na dann hoffen wir mal, dass sich der Wunsch zum Geburtstag von Daniela Katzenberger erfüllt und sie bald im Flieger nach Deutschland sitzt. (cs)