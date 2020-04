Daniela Katzenberger: Fans außer sich – weil die Katze DIESES Bild mit ihnen teilt

Das Coronavirus legt Europa lahm. Das bekommen natürlich auch TV-Sternchen Daniela Katzenberger und Ehemann Lucas Cordalis zu spüren. Umso schöner also, sich vorzustellen, wie der Alltag nach der Corona-Krise aussehen könnte. Auch Daniela Katzenberger hat schon einen Plan, was sie nach dem Lockdown machen will.

Auf Instagram verrät sie ihn und teilt dazu ein seltenes Bild. Es zeigt die „Goodbye Deutschland“-Berühmtheit perfekt gestylt, jede Menge Schmuck ziert ihre Handgelenke, ihre Nägel erstrahlen in makellosem Rot. Dazu schreibt Daniela Katzenberger: „Wie ich nach Monaten die Modeschmuck-Geschäfte stürme (natürlich NACH dem Friseur und meiner Nageltante).“

Daniela Katzenberger: Fans rasten aus

Über 60.000 Followern gefällt das Instagram-Posting von Daniela Katzenberger. Allerdings kommt der Look nicht bei allen gut an. „Nee Daniela, das passt nicht zu dir, dies bist nicht du“, kommentiert ein Insta-Nutzer. Ein anderer findet, dass der Friseur keinen guten Job gemacht hat: „Man hätte die Stirn mit gekonnten Frisur etwas bedecken müssen. Die sieht da viel zu groß aus.“

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger ist am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen geboren

Sie machte sich einen Namen durch diverse TV-Formate, unter anderem „Goodbye Deutschland“

Auch ihre Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jenny Frankhauser sind aus dem TV bekannt

Beide nahmen am RTL-Dschungelcamp teil

2016 heiratete Daniela Katzenberger den Sänger Lucas Cordalis

Ein Jahr zuvor kam die gemeinsame Tochter Sophia zur Welt

„Nach was sehnt ihr euch?“

Daniela Katzenberger bezieht ihre Fans wie so oft aktiv in das Posting mit ein. Und fragt: „Nach was sehnt ihr euch am meisten?“ Kaum überraschend: nach Normalität.

Hier ein paar der zahlreichen Antworten:

„Einfach ins Café gehen und dort einen Latte trinken.

„Alleine ohne Drillinge und Mann in einem schönen Café sitzen.“

„Nach Normalität und nach den Großeltern für die Kinder. Die leiden am meisten.“

„Nach meiner Familie“

„Essen gehen und Urlaub.“

