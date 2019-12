Daniela Katzenberger: Böse Nachricht vor Weihnachten! – „Trennung“

View this post on Instagram

Es gab eine Trennung... und das kurz vor Weihnachten!! 😩🙈 Mein Handy hat beschlossen mich zu verlassen. Gestern morgen auf Mallorca ist es in 3 Teile zerbröselt und das kurz vorm Check-In Schalter... die größte Sche***e war: Auf meinem Handy waren alle unsere Boardkarten 🙈🙈 Gott sei Dank, hat Lucas ein schlaues Riesen-Hirn und die Boardkarten vorher ausgedruckt 😂 Wie schlimm dieses Gefühl ist, wenn man gefühlt Millionen Mal in seine Handtasche greift und das Handy nicht da ist und man ne Minute später wieder reingreift und es wieder sucht 🙈😂 Lucas hat dann irgendwann gesagt : „Schatz, lass gut sein, es ist vorbei 😂“ Wie sehr man sich doch an dieses Ding gewöhnt, schlimm oder ? 😂😅 Jetzt weiß ich endlich was ich mir zu Weihnachten wünsche... einen dicken Teppich vorm Check-In Schalter 😂 (oder einfach ne Vollidiotensichere Handyhülle 😂)#shithappens💩 #handyentzug🙈