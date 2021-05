Daniela Katzenberger: Bikini-Foto zeigt die ganze Wahrheit – die Reaktionen sind eindeutig

Sie ist wohl eine der wenigen Stars, die sich auch mal von ihrer anderen Seite zeigen: Daniela Katzenberger. Schon in ihren TV-Anfängen bei „Goodbye Deutschland“ nahm sich die kesse TV-Blondine nicht allzu ernst.

Daniela Katzenberger veröffentlichte nun ein Foto im Netz, das weder mit Photoshop bearbeitet wurde noch irgendetwas verherrlicht. Kurzum: Die 34-Jährige zeigt die ganze Wahrheit.

Daniela Katzenberger: Bikini-Foto zeigt die unbearbeitete Wahrheit

Und die sieht so aus: Dani steht im Bikini auf einem Steg am Meer, der Blick enthusiastisch. Und noch etwas fällt auf: ihre Cellulite am Bein. Von wegen alle „Schönheitsmakel“ wegretuschieren! Die Katze ist einfach ehrlich.

„Solange ich noch keine Wassermelonen in meiner Cellulite transportierten kann, ist alles in Butter. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sonntag“, schreibt Daniela Katzenberger zu dem Schnappschuss. Dazu teilt sie die Hashtags „Cellulite am Arsch zum Strand im Gänsemarsch“ und „Photoshop kein Bock“.

Daniela Katzenberger bekommt für ihr Bikini-Foto viele Komplimente. Foto: IMAGO / Revierfoto

Daniela Katzenberger: Promis und Fans feiern sie für Cellulite-Foto

Für das Instagram-Bild wird die Kultblondine von ihren Fans und auch anderen Promis gefeiert.

Vanessa Blumhagen: „Du bist perfekt, genau so wie Du bist“

Kim Fischer: „I love it!!”

Frauke Ludowig: “Alles perfekt, liebe Daniela!!!“

Prince Damien: „Ich liebe diese erfrischende Brise Selbstironie“

Die Kommentare ihrer restlichen Follower sehen ähnlich aus.

Schon am Mittwoch gibt es noch weitaus mehr von Daniela Katzenberger zu sehen. Dann startet ihre neue Doku-Serie „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“ bei RTL2. Ob sie sich da wohl auch von ihrer ganz natürlichen Seite zeigt...? (jhe)