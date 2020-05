Daniela Katzenberger: Baby-News! Die Kultblondine wird ...

View this post on Instagram

Und das ist mein Sohn Tobias 😍 der mich dieses Jahr noch zum 4 Mal zur Oma macht .Das erste Mal übrigens vor 14 Jahren und ich war mit 39 Jahren die stolzes Oma der Welt ❤❤❤❤👶👨‍🦳 #stolzeoma #herzensmensch #happy ich hab den schönsten Sohn der Welt 😍