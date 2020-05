Daniela Katzenberger am Boden zerstört – sie verkündet: „Mit Tränen...“

View this post on Instagram

Mein geliebter Engel ❤️ Heute wäre dein 76. Geburtstag ❤️ Verdammt, du fehlst einfach so ! Mit Tränen in den Augen schaue ich auf dieses Bild von deinem letzten Geburtstag... Du warst schon so schwach und hast trotzdem mit uns gelacht, hattest keinen Appetit und trotzdem uns zu Liebe ein Stückchen Kuchen gegessen. Und wie gerne hätte ich dir noch ganz oft deinen Grießbrei gemacht, den du so geliebt hast, mit ganz viel Zimt ❤️ Jetzt bist du schon eine ganze Weile im Himmel meine geliebte Seele und trotzdem bist du da, ganz nah in unseren Herzen ❤️ Wir denken wirklich jeden Tag an dich, ganz besonders Sophia 😔 Sie fragt wirklich oft nach dir, vermisst dich, liebt dich über alles 😔 Ihre Erinnerung an dich ist sehr klar, als wäre überhaupt keine Zeit vergangen. Ich wünschte, sie hätte dich noch sehr lange an ihrer Seite gehabt. Ich bin so dankbar für so viele Momente mit dir, Danke dass ich dich kennenlernen durfte, mein Herz ❤️ Dein Dannchen. σε αγαπώ ❤️