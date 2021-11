Daniela Katzenberger erschreckt Fans mit dieser heftigen Enthüllung – „Herzstolperer“

Hat Daniela Katzenberger etwa Herzprobleme? Diesen Eindruck erweckt ihre neuste Insta-Story.

Müssen sich ihre Fans etwa Sorgen um Daniela Katzenberger machen?

Daniela Katzenberger berichtet von „Herzstolperern“

Daniela Katzenberger ist ein echter Hans Dampf in allen Gassen. Neben ihrem Adventskalender-Projekt, der neuen Staffel ihrer Show und anderen beruflichen Aktivitäten hat die Mutter einer kleinen Tochter nämlich auch mit ihrem Haushalt alle Hände voll zutun. Nebenbei hält sie ihre Follower über ihr Leben auf dem Laufenden, teilt Augenbrauen-Fails, neue Frisuren und andere Updates zu ihren Haaren und nimmt auch ansonsten kein Blatt vor den Mund. Ab und an sollte sie sich jedoch eine kleine Pause zu gönnen. Dieser Meinung scheint zumindest ihr Herz zu sein!

Daniela Katzenberger berichtet von "Herzstolperern" - besteht Grund zur Sorge? (Archivfoto) Foto: IMAGO / Future Image

Auf Instagram berichtet Daniela Katzenberger von den Dreharbeiten der neusten Staffel „Daniela Katzenberger – Familienglück auf Mallorca“, die kürzlich begonnen haben. Die Dauer-Präsenz des Kamerateams sei nicht immer angenehm – auch wenn sie das RTLzwei-Team mittlerweile sehr ins Herz geschlossen habe. Prinzipiell freue sie sich immer auf die Ankunft der Crew, erklärt Daniela Katzenberger, heute scheint sie sie jedoch einen Moment vor der Tür schmoren zu lassen. „Ich guck jetzt gleich mal, ob ich die schon reinlasse“, so die Katze über die überpünktlichen RTLzwei-Mitarbeiter .

------------------

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Denise Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein geboren

Durch die Vox-Sendungen „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ und „Goodbye Deutschland“ wurde die Kosmetikerin zum TV-Star

Seit Juni 2016 ist sie mit Lucas Cordalis verheiratet – das Paar hat eine gemeinsame Tochter namens Sophia (*2015)

Auch Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein und ihre Schwester Jennifer Frankhauser treten immer wieder in diversen Reality-TV-Formaten auf

Im November 2020 nahm sie mit Ehemann Lucas Cordalis an der Gesangs-Show „The Masked Singer“ teil, als Erdmännchen-Paar kamen sie bis ins Finale

Daniela Katzenberger wohnt auf Mallorca

--------------------

Dann spricht sie über das Wetter und muss plötzlich kurz nach Luft ringen. „Jetzt hatte ich gerade wieder so nen Herzstolperer“, alarmiert sie die Fans. „Ich merk das immer, wenn ich viel drehe, wenn ich viel Stress hab, dann findet das mein Herz nicht so geil“, verrät die Kultblondine.

Daniela Katzenbergers Herz macht kleine Sprünge – was steckt dahinter?

Scheinbar sind ihr auch in der Vergangenheit schon häufiger kleine Aussetzer ihres Herzens aufgefallen. „Das ist dann viel Kaffee, viel Stress, viel Fliegen. Dann bin‘s nicht ich, der mal sagt, okay, jetzt machen wir mal Pause, sondern es ist wie so ein kleiner Sheriff, der hier in der Brust sitzt und dann sagt 'ey, mach mal langsam, Fräulein‘.“

--------------------

--------------------

Große Sorgen scheint sich die 35-Jährige, die durch das VOX-Format „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ berühmt wurde, jedoch nicht zu machen. Gut gelaunt berichtet sie weiter über die Pläne für den Tag und sieht dabei auch kerngesund aus.

Wollen wir hoffen, dass ihr Herz einfach nur kleine Sprünge macht, weil sie bald bei RTLzwei auf die Bildschirme zurückkehren wird. (alp)

