Daniela Katzenberger teilt seltenes Foto mit ihrem Bruder – Fans überrascht: „Ihr seht aus wie...“

Daniela Katzenberger ist immer für einen Spaß zu haben. Die Kult-Blondine hat kein Problem damit, sich auch mal selbst aufs Korn zu nehmen. Das zeigt Daniela Katzenberger vor allem bei Instagram.

Auch ihre Familie ist Teil ihres Social Media-Profils. Für ein einzigartiges Foto musste Daniela Katzenberger ihren Bruder aber lange überreden. Doch der Aufwand hat sich gelohnt: Die Fans des TV-Stars trauen ihren Augen kaum.

Daniela Katzenberger: Süßer Schnappschuss aus der Vergangenheit

Nanu? Wer ist das denn? Daniela Katzenberger teilt auf ihrem Instagram-Account am Montag ein seltenes Bild aus dem Hause Katzenberger. Es handelt sich dabei um ein Kinderfoto, auf dem der Reality-TV-Star und sein Bruder um die Wette grinsen.

Daniela trägt ein weißes Kleidchen und ihr Bruder Tobias posiert freudestrahlend in einem türkisfarbenen Pyjama. Die Fans sind entzückt von diesem kleinen Ausflug in die Vergangenheit. Eine Followerin schreibt: „Wie deine Tochter!“ Eine weitere kommentiert: „Sophia noch mal.“

Das ist Daniela Katzenberger:

Daniela Katzenberger wurde am 1. Oktober 1986 in Ludwigshafen am Rhein als Daniela Denise Katzenberger geboren

Durch die Doku-Soap „Goodbye Deutschland“ wurde die Blondine innerhalb kürzester Zeit zum TV-Star

Das Model ist seit 2016 mit dem Sohn von Costa Cordalis, Lucas Cordalis, verheiratet und brachte im August 2015 die gemeinsame Tochter Sophia zur Welt

Ihr Song „Nothing's Gonna Stop Me Now“ sorgte im Jahr 2010 für einen riesigen Ohrwurm

Auch 2020 steht Daniela Katzenberger wieder als Sängerin auf der Bühne: Mit Lucas Cordalis singt sie unter anderem das Duett „1, 2, 3 Family“

Daniela Katzenberger wird erfinderisch: So bastelt sie Bruder Tobias ein Kostüm

Doch der Post wird noch besser: Daniela Katzenberger machte sich den Spaß und stellte das Kindheitsfoto mit Tobias einfach nach. „Zwischen diesen beiden Bildern liegen 25 Jahre“, erklärt der „Goodbye Deutschland“-Star.

Selbstverständlich achtete das Geschwisterpaar auch darauf, dieselben Outfits zu tragen. Während sich die Frau von Lucas Cordalis einfach ein neues Kleid in Weiß anzieht, erforderte der Look von Tobias etwas mehr Aufwand. Da der Schlafanzug nach 25 Jahren so nicht mehr erhältlich ist, musste Daniela Katzenberger ein Hemd mit einem Edding bemalen. Not macht eben erfinderisch.

Daniela Katzenberger: Geheimer Zwilling aufgetaucht?

Die Fans feiern Daniela Katzenberger auf jeden Fall für diese Aktion. Ein Follower kommentiert: „Ihr seht aus wie Zwillinge!“ Vor allem auf dem Originalbild sehen sich Dani und Tobias ziemlich ähnlich.

Daniela Katzenberger mit ihrem Ehemann Lucas Cordalis und der gemeinsamen Tochter Sophia. Foto: Imago Images

