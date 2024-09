Daniela Katzenberger mit krassem Geständnis – „Habe mich sterilisieren lassen“

Daniela Katzenberger steht seit Jahren in der Öffentlichkeit und lässt ihre Fans an ihrem Leben teilhaben. Neben der Hochzeit mit Schlager-Star Lucas Cordalis konnten sie ebenfalls verfolgen, wie Töchterchen Sophia auf Mallorca aufwächst.

Über die Jahre haben sich viele Fans von Daniela Katzenberger gefragt, ob und wann denn mal ein zweites Kind dazu kommen könnte. Dass die Familienplanung bei der Wahl-Mallorquinerin und ihrem Göttergatten bereits abgeschlossen ist, konnte keiner ahnen – bis jetzt.

Daniela Katzenberger macht deutliche Ansage

Wer Daniela Katzenberger kennt, der weiß, dass sie immer für eine Überraschung gut ist. Doch in einer Sache überlässt der TV-Star nichts dem Zufall. Gegenüber der Zeitschrift „Neue Post“ macht die 37-Jährige deutlich, dass das Thema Familienplanung für sie vom Tisch ist: „Ein zweites Kind? Das ist für mich endgültig vorbei.“

+++ Daniela Katzenberger: Tochter Sophia verschlägt ihr die Sprache – „Krass“ +++

Weiter heißt es: „Ich bin sterilisiert. Seit zwei Jahren schon. Und unabhängig davon werde ich jetzt 38. Ich habe eine wunderbare Tochter und Sophia ist das Wichtigste für mich. Ich habe immer gesagt, dass ich mich auf die Wechseljahre freue. Aber irgendwann habe ich mich gefragt, warum ich eigentlich darauf warten soll.“

Daniela Katzenberger spricht von „traumatischem Erlebnis“

Nun ist also offiziell: Sophia bleibt ein Einzelkind! Doch wieso hat sich Daniela Katzenberger ausgerechnet für diese Art der Verhütung entschieden? Gegenüber „Bild“ nennt sie konkretere Hintergründe: „Ich hatte ein traumatisches Erlebnis beim Frauenarzt, der mir sagte, dass ich viele Zysten in der Brust habe. Das hat mir schon ein bisschen Angst gemacht, denn daraus kann sich etwas Bösartiges entwickeln. Der Arzt sagte mir dann, dass die Pille durch die Hormone so etwas fördern kann.“

+++ Daniela Katzenberger ist Oma geworden – „Meine kleine Enkelin heißt Coco“ +++

Mehr Nachrichten haben wir heute hier für dich zusammengestellt:

Bereuen tut die Katze ihre endgültige Entscheidung nicht, wie sie erzählt: „Es gibt mir unfassbare Entspanntheit, mich nicht mehr um Verhütung kümmern zu müssen. Man muss nichts mehr einschmeißen, einführen oder überziehen. Das ist für mich alles abgeschlossen.“