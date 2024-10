Daniel Lopes privat: Nach Karriere-Flop wurde der DSDS-Teilnehmer zum Stripper!

Dass es nach einer Reality-TV-Teilnahme nicht immer automatisch bergauf geht, müssen viele Darsteller am eigenen Leib erfahren. Auch eine Castingshow bringt trotz hoher Platzierung keinen garantierten Erfolg – das bekam Daniel Lopes nach seiner Teilnahme bei „DSDS“ und „Das Supertalent“ zu spüren. Wie es bei Daniel Lopes privat weiterging, verraten wir dir.

Ursprünglich ist Daniel Lopes in Brasilien geboren, zog nach dem Tod seiner Schwester und seines Vaters aber mit seiner Mutter nach Deutschland. Von seinem Stiefvater wurde Daniel Lopes adoptiert. Schon früh war klar, dass Daniel Lopes eine Musik-Karriere anstrebte – leider wurde daraus aber kein Mega-Erfolg. Die Rettung für Daniel Lopes: „Promi Big Brother“ auf Sat1! Doch was macht Daniel Lopes jetzt privat?

Daniel Lopes nach DSDS: Trotz Karriere-Flop gibt er die Musik nicht auf

Bevor Daniel Lopes bei „DSDS“ teilnahm, brachte er sich selbst Gitarre und Klavier bei. Gleich darauf gründete er die Jugendband „Crazy Boys“. Die Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ sollte der große Durchbruch von Daniel Lopes werden. In der ersten Staffel von „DSDS“ belegte Daniel Lopes 2003 den siebten Platz und wurde deutschlandweit berühmt. Kein schlechter Start für eine Musik-Karriere! Nach seinem Ausscheiden bei „DSDS“ bekam Daniel Lopes privat sofort einen Plattenvertrag, seine erste Single platzierte sich sogar in den Charts – nur leider zu früh. In seinem „DSDS“-Vertrag hatte Daniel Lopes unterschrieben, vor dem Staffel-Sieger keine Single zu veröffentlichen. Die Konsequenz? Daniel Lopes wurde aus der „DSDS“-Live-Tour geschmissen.

Da es mit der Musik-Karriere nicht richtig klappte, machte Daniel Lopes im Reality-TV bei „Die Alm“ und dem „Promiboxen“ weiter. Im Jahr 2011 trat Daniel Lopes nochmal in der RTL-Castingshow „Das Supertalent“ auf, flog in der zweiten Runde aber raus. Auch eine Teilnahme beim „Dschungelcamp“ hat Daniel Lopes schon hinter sich, wo er aber als erster Kandidat rausgewählt wurde. Im Jahr 2012 musste Daniel Lopes Insolvenz anmelden, da er privat seine gesamten Gagen von 200.000 Euro ausgegeben hatte und auch noch mit Schulden belastet war. Als Folge verließ er das Land und kehrte zurück nach Brasilien.

Daniel Lopes privat: Als Stripper großes Liebesglück?

Vom Superstar zum Stripper. Immerhin steht Daniel Lopes auf der Bühne! Foto: IMAGO/nicepix.world

Während seiner Teilnahme bei der ersten „DSDS“-Staffel verkündete Dieter Bohlen, Daniel Lopes wäre privat mit seiner Konkurrentin Juliette Schoppmann zusammen – bestätigt wurde dies jedoch nicht. Seine wahre Liebe fand Daniel Lopes nach seiner Rückkehr in Brasilien. Im September 2016 heiratete Daniel Lopes seine Freundin Magna Cavalcante, eine Fitness-Trainerin aus Brasilien. Vier Jahre später kam der Sohn von Daniel Lopes auf die Welt. Außerdem hat Daniel Lopes noch zwei Kinder aus früheren Beziehungen, beides Jungs.

In Brasilien gab Daniel Lopes seine Musik-Karriere aber nicht auf – er nahm dort 2018 bei „The Voice“ teil und kam beim Publikum gut an. Dennoch zog es Daniel Lopes privat zurück nach Deutschland, wo er 2022 mit der Stripper-Gruppe „Sixxpaxx“ auf Tour ging. Mit seiner Teilnahme bei „Promi Big Brother“ 2024 erhofft sich Daniel Lopes den großen Jackpot von 100.000 Euro, der ihm sicher dabei helfen wird, mit der Musik durchzustarten.

