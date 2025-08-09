Olivia Jones über Daniel Küblböck: „Ich habe immer noch dieses Gefühl“

Er war eine Person der Extreme. Die einen liebten ihn abgöttisch, andere wiederum hatten einen kaum zu erklärenden Hass auf ihn: Daniel Küblböck. Anfang der 2000er wurde der junge Mann aus Eggenfelden zu einem deutschlandweiten Phänomen. Zwar belegte er in der ersten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ „nur“ den dritten Platz, dennoch legte Daniel eine einzigartige Karriere hin. Eine einzigartige, aber auch tragische Karriere.

Im September 2018 reiste Daniel Küblböck mit der AIDAluna. Es sollte von Hamburg nach New York gehen. In den USA jedoch kam Daniel nie an. Ab dem 9. September 2018 war Küblböck, oder Lana Kaiser, wie er sich zu jener Zeit nannte, auf See verschollen. Was mit ihm geschehen ist, darüber berichtet nun eine ARD-Dokumentation.

ARD-Doku über Daniel Küblböck

In „Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“ kommen auch Weggefährten und -Gefährtinnen des Sängers zu Wort. Eine davon: Olivia Jones. Sie spricht ganz offen über die letzten Begegnungen mit Daniel Küblböck, und auch seinen Alkoholkonsum. „Ich habe gemerkt, dass er sehr viel Alkohol trinkt. Und das war für mich neu. Ich hatte ihn darauf angesprochen, so in so nem Scherz, da hat er es aber so abgewiegelt. Ja, wir feiern heute mal und so. Also das ist mir schon aufgefallen, weil er gerne gefeiert hat, aber nicht so exzessiv mit so viel Alkohol. Im Nachhinein habe ich das Gefühl, dass er sich ein bisschen betäuben wollte.“

++ Daniel Küblböck: Neue Doku enthüllt sein Dschungelcamp-Trauma ++

Am Ende der Doku geht es auch um Daniels letzte Reise. Es wird eine Durchsage des Kapitäns eingespielt, Mitreisende sprechen über sein Verhalten an Bord. Und auch Jones kommt nochmals zu Wort. „Er war schon sehr, sehr alleine ganz zum Schluss. Ich habe immer noch dieses Gefühl, dass ich mir Vorwürfe mache. Ich hätte das vielleicht eher mitkriegen müssen, oder einfach nachhaken müssen“, so die Moderatorin. Sie finde es schade, dass Daniel Küblböck sich nicht habe helfen lassen.

„Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“ ist ab dem 26. August in der ARD-Mediathek verfügbar. Die erste Episode wird am 27. August um 23.50 Uhr im Ersten ausgestrahlt. Am 28. August laufen Episode 1 und 2 ab 22.45 Uhr im BR Fernsehen.