ARD-Doku enthüllt: So wurde aus Daniel Küblböck Lana Kaiser – „Ich lebe mit dieser Lüge“

Sieben Jahre ist es her. Noch immer fragt sich ganz Deutschland: Was ging in Daniel Küblböck (†33) kurz vor seinem mysteriösen Verschwinden auf einem Kreuzfahrtschiff vor? Jetzt versucht die neue ARD-Doku „Die Küblböck Story – Eure Lana Kaiser“ Antworten zu finden.

Kurz vor seinem Tod postete der einstige DSDS-Liebling völlig überraschend auf Instagram: „Ich habe mich endlich dazu entschlossen, mich zur Frau umoperieren zu lassen. Ich nehme Hormone und bin endlich in der Lage, mit Kraft diesen Weg zu gehen. Mein Herz fühlt wie eine Frau, und mein ganzes Leben lebe ich mit dieser Lüge, mich wie ein Mann zu fühlen. Eure Lana Kaiser.“

So wurde aus Daniel Küblböck Lana Kaiser

2018 kam der Sinneswandel. Damals in seiner Schauspielausbildung in Berlin bereitete er sich auf ein Theaterstück vor, in dem er den Transvestiten „Aurora“ spielen sollte. Offenbar eine Rolle, die mehr war als nur ein Part auf der Bühne.

Sein damaliger Freund Manuel Pilz in der Doku: „Daniel hat sich in Berlin völlig gewandelt. Er ist immer mehr geschminkt rausgegangen. Das Ganze hat so wenig Vorlauf gehabt. Es war ihm ganz wichtig, nur noch mit Lana angesprochen zu werden.“

Hormone falsch dosiert?

Dann der Bruch: Ein nächtlicher Vorfall in der Schauspielschule. Daniel randalierte, zerschnitt Kostüme. Kommilitonin Friederike Dörr: „Ich habe gedacht, der hat eine Psychose oder hat Stimmen gehört, dass er das machen soll. Weil ich mir nicht erklären konnte, warum er aus dem Nichts plötzlich solche Gewalt ausüben sollte.“

Freunde und Familie spekulieren, ob die plötzliche Entscheidung zur Geschlechtsangleichung durch eine psychische Krise ausgelöst wurde. Sein Vater Günther Küblböck: „Wenn weibliche Hormone falsch dosiert werden, können sie schwere Psychosen auslösen.“ Andere glauben: Daniel wollte wirklich als Frau leben.

Seine frühere Jugendbetreuerin Birgit Rudlof: „Daniels Entwicklung, dass er als Frau weiterleben möchte, war realistisch für mich. Mit 17 hat er gar nicht gewusst: Wer bin ich eigentlich?“ Ob es ein natürlicher Schritt war oder ein Ergebnis psychischer Belastung, geklärt wird es wohl nie.

Die ARD-Doku „Die Küblböck Story – Eure Lana Kaiser“ ist ab dem 26. August in der Mediathek abrufbar.