Daniel Küblböcks Ex-Kollegin erinnert sich an „gruseligen“ Vorfall

Er war einer der schillerndsten Stars, die Deutschland je gesehen hat: Daniel Küblböck. Schon mit seiner Teilnahme bei „Deutschland sucht den Superstar“ im Jahr 2003 schrieb er ein Stück TV-Geschichte. Millionen Zuschauer sahen zu, wie der damals 17-Jährige mit seiner unverwechselbaren Art die Bühne eroberte. Daniel wurde schnell zum Symbol für das Anderssein, für Lebensfreude und für Mut.

Doch hinter der bunten Fassade verbarg sich mehr, als viele ahnten. 2018 verschwand Daniel Küblböck mit nur 33 Jahren spurlos auf hoher See – bis heute ranken sich Mythen und Spekulationen um sein tragisches Schicksal. Jetzt wirft eine neue ARD-Dokumentation ein weiteres Licht auf die Schattenseiten seines Lebens. Besonders eine frühere Kollegin erinnert sich an einen Moment, der ihr noch heute „gruselig“ vorkommt.

Ex-Kollegin packt über Daniel Küblböck aus

In der ARD-Dokumentation „Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser“ kommt Schauspielerin Friederike Dörr zu Wort. Sie traf Daniel Küblböck 2015 am Europäischen Theaterinstitut Berlin. Damals arbeitete der Sänger dort an einem Theaterprojekt. Doch statt positive Energie habe sie eine andere Seite von ihm kennengelernt.

Friederike Dörr sagt in der Doku über sein Verhalten: „Das war eine heftige Psychose.“ Ihrer Erinnerung nach sei Daniel besonders auffällig gewesen, wenn er betrunken zu den Proben erschien. Mehrmals habe sie miterlebt, dass er unter Alkoholeinfluss das gemeinsame Projekt sabotierte.

Messer im Orangen

Ein Vorfall sei ihr besonders im Gedächtnis geblieben. Friederike Dörr erinnert sich: „Das war gruselig.“ Eines Nachts habe Daniel Küblböck Saft über das Mischpult der Tontechnik gekippt. Außerdem habe er Orangen auf dem Boden verteilt – in ihnen steckten Messer.

Die Verantwortlichen gingen der Sache sofort nach. Ein Überwachungsvideo bestätigte, dass Daniel Küblböck tatsächlich für die Verwüstung verantwortlich war. Das Theaterinstitut schaltete daraufhin die Polizei ein. Für Daniel hatte der Vorfall drastische Folgen: Er durfte nicht mehr an der großen Abschlussaufführung teilnehmen.

Ein Leben zwischen Licht und Schatten

Schon zuvor hatten Weggefährten wie Olivia Jones über Daniels Alkoholprobleme gesprochen. Sein überschwänglicher Konsum sei in der Öffentlichkeit jedoch oft übersehen oder verharmlost worden. Für Friederike Dörr steht fest: Daniels Verhalten am Theaterinstitut war ein Hilferuf.

Daniel Küblböck selbst sprach immer von seinem Lebensmotto „positive Energie“. Er wollte Hoffnung und Freude ausstrahlen. Doch die neue ARD-Doku zeigt: Hinter diesem Strahlen verbargen sich viele innere Kämpfe. In den letzten Jahren seines Lebens setzte er sich intensiv mit seiner Identität als Lana Kaiser auseinander.