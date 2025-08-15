Daniel Küblböcks geheimes, früheres Leben auf Mallorca – „Kein Mensch kennt mich“

Schillernd auf der Bühne, still im echten Leben. So war Daniel Küblböck (†33) wirklich. Dabei zeigt die neue ARD-Doku „Die Küblböck Story – eure Lana Kaiser“ nun Seiten, die viele nie gesehen haben.

Bekannt wurde er 2003 bei „DSDS“ als bunter Paradiesvogel mit schriller Stimme. Doch ab Sommer 2011 führte er ein fast geheimes Leben auf Mallorca. Damals adoptierte ihn die wohlhabende Immobilienunternehmerin Kerstin Elisabeth Kaiser. Sie besorgte ihm eine Wohnung in Paguera, seitdem hieß er Daniel Kaiser-Küblböck.

Daniel Küblböck verbrachte viel Zeit auf Mallorca

Äußerlich hatte er sich verändert: vom bunten Exzentriker zum sportlichen Typ. Er sprach fließend Spanisch und liebte es, auf der Insel weitgehend unerkannt zu sein. 2015 sagte er in einem TV-Interview: „Hier bin ich einfach nur Daniel. Kein Mensch kennt mich, wenn ich zum Metzger gehe. Das ist geil. Die Leute sehen dich als Mensch und nicht als ,den von damals’.“ Acht bis neun Monate im Jahr verbrachte er so in seiner Wahlheimat.

+++ ARD-Doku enthüllt: So wurde aus Daniel Küblböck Lana Kaiser – „Ich lebe mit dieser Lüge“ +++

Von 2014 bis 2017 lebte Daniel mit Robin Gasser zusammen in Berlin und auf Mallorca. Robin erinnert sich in der Doku: „Mallorca war für Daniel ein Rückzugsort, an dem er herunterkommen kann, an dem er sich ein bisschen zurückziehen kann. Hier habe ich auch manchmal einen anderen Daniel erlebt, der ein bisschen geerdet ist und auch mal seine Sorgen vergessen kann.“

Doch innerlich kämpfte Küblböck. Zwischen 2003 und 2018 durchlief er viele Phasen, probierte sich neu aus. 2015 begann er eine Schauspielausbildung in Berlin, verbrachte weniger Zeit auf der Insel. Im September 2018 verschwand er von Bord der „AIDAluna“ im Nordatlantik. Auf Video ist zu sehen, wie eine Person über die Reling steigt und ins Meer springt. Trotz tagelanger Suche wurde sein Körper nie gefunden. 2021 erklärte man ihn für tot.

Die ARD-Doku „Die Küblböck Story – Eure Lana Kaiser“ ist ab dem 26. August in der Mediathek abrufbar.

>> Anmerkung der Redaktion <<

Wer unter Depressionen leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich beim „Info-Telefon Depression“ helfen lassen. Die Hotline ist erreichbar unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/33 44 533 (Mo / Di / Do 13-17 Uhr, Mi / Fr 8.30-12.30 Uhr). Weitere Infos und Hilfsangebote bietet die Deutsche Depressionshilfe im Internet auf https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe



