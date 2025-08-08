Daniel Küblböck: Neue Doku enthüllt sein Dschungelcamp-Trauma

Eigentlich wollte er Spaß im australischen Busch… Daniel Küblböck (†33) trat 2004 in der allerersten Staffel von „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ an. Was damals wie ein witziges Abenteuer klang, wurde für ihn zur Hölle auf Erden.

In der neuen ARD-Doku „Die Küblböck-Story – eure Lana Kaiser“ (ab 26. August in der Mediathek) zeigt sich, wie tief diese Wunden saßen. Archivaufnahmen beweisen: Noch Jahre später sprach der DSDS-Drittplatzierte über Albträume vom Dschungel. „Der Dschungel war ja wirklich schlimm. Da habe ich einige schlimme Sachen erlebt. Da habe ich heute noch Träume davon“, sagt er in einem Interview.

Von der DSDS-Bühne direkt ins Dschungelcamp

Nur ein Jahr zuvor hatte sich der schrille Paradiesvogel bei „Deutschland sucht den Superstar“ auf Platz drei gesungen. RTL wollte ihn und das unbedingt! Küblböck: „Man muss auch dazu sagen, dass uns in der ersten Staffel sehr viel vorenthalten wurde. Ja, dachte ich mir, zwei Wochen im Dschungel zu sitzen und da einfach ein bisschen Spaß zu haben, fand ich jetzt nicht wirklich eine schlimme Vorstellung.“

Gleich bei der ersten Prüfung landete er in einem gläsernen Sarg. Zehntausende Kakerlaken krabbelten über ihn. Daniel schrie, zitterte, wollte nur noch raus. Die Zuschauer? Die wählten ihn gleich dreimal hintereinander in die nächste Prüfung. „Da hatte ich echt den Eindruck, dass ich es den Zuschauern nicht recht machen kann“, betonte er 2004 zu „Bravo“. „Die wollen mich fertigmachen, dachte ich, und war kurz davor, freiwillig auszusteigen.“

Nach den Dreharbeiten urteilte er knallhart: „RTL hat uns für die Show immer gegeneinander aufgehetzt – deshalb haben wir uns gleichzeitig gehasst und geliebt!“ Und in „Stern TV“ bewies er trotzdem Stolz: „Ich glaube, viele haben jetzt gemerkt, dass ich ein Kämpfer bin und ich mich in heiklen Situationen nicht unterkriegen lasse.“