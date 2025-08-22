RTL-Star ganz ehrlich, als es um Daniel Küblböck geht – „Mutig“

Für viele Fans des Unterhaltungsfernsehens war es ein Ereignis, das in Erinnerung bleibt: Die Premiere vom „Dschungelcamp“ 2004. Mit dabei waren Sänger Daniel Küblböck (†33) und RTL-Astrologin Antonia Langsdorf.

Letztere blickt nun kurz vor dem Geburtstag des ehemaligen „DSDS“-Kandidaten am 27. August im Gespräch mit RTL auf die gemeinsame Zeit im australischen Dschungel zurück.

RTL-Star Antonia Langsdorf: Erinnerungen mit Daniel Küblböck

Schon vor Beginn des RTL-„Dschungelcamps“ hatte Antonia Langsdorf eine besondere Einschätzung zu Daniel Küblböck: „Als Astrologin habe ich die Horoskope aller Mitcamper angeschaut und vorher gesagt: ‚Ihr werdet erleben, wie Daniel hier zum Helden und alle in Erstaunen versetzen wird‘“, so die 53-Jährige.

Und sie sollte recht behalten. Bei Prüfungen zeigte er einen starken Ehrgeiz und auch im Camp überzeugte er mit seinem Charakter. „Mutig, herzlich, authentisch, kreativ, liebevoll, offen, witzig und ein echter Teamplayer“, beschreibt ihn Antonia Langsdorf.

Er hätte der Welt noch viel geben können

Sie schloss ihn ins Herz, lobte seine Verlässlichkeit und glaubte an ihn. Nach der Teilnahme am RTL-„Dschungelcamp“ sei der Kontakt sporadisch geblieben, doch die Nachricht von seinem Verschwinden traf sie tief.

„Ich war zutiefst betroffen, als ich von seinem Verschwinden erfuhr und der Erkenntnis, dass er diese Welt wohl tatsächlich verlassen hatte“, so Langsdorf.

Für sie steht fest: Daniel Küblböck hätte der Welt noch viel geben können. Schlussendlich richtet die RTL-Astrologin einen Appell: „Daniel hat immer sein Bestes gegeben. Und das können wir auch tun. Wir sollten ein ehrendes Andenken bewahren.“