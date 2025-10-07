Überwachungsvideo zeigt Daniel Küblböck auf der Aida: „Für mich war da immer mehr ein Zögern“

Er war der wohl schillerndste DSDS-Kandidat, den Fernseh-Deutschland je gesehen hatte. Sein Ende: tragisch. Im September 2018 soll Daniel Küblböck seinem Leben mit gerade einmal 33 Jahren ein Ende gesetzt haben.

An Bord der AIDA Luna, auf dem Weg nach New York. Es gibt Kamerabilder. Doch zeigen sie Daniel? Und was ist zuvor passiert? Wie verbrachte er seine letzten Tage auf der AIDA Luna? Was könnte den Entertainer dazu getrieben haben? Und was hat es mit den dramatischen Momenten auf sich, die eine Augenzeugin schildert?

„SoKo Schlager“ ermittelt im Fall Daniel Küblböck

In der aktuellen Folge von „SoKo Schlager” gehen Bettina Steinke und Janina Kirsch dem Leben von Daniel Küblböck genauer auf den Grund. „SoKo Schlager“ ist der neue True-Crime-Podcast unseres Partnerportals schlager.de.

Die beiden Journalistinnen blicken auf seine Kindheit, den Weg in die Öffentlichkeit und den Versuch, echte Anerkennung zu erhalten. Außerdem beleuchten sie seine Zeit kurz vor der Reise und analysieren die dramatischen Ereignisse auf der Schauspielschule in Berlin.

Sie reden mit Psychologen, einem Passagier und einem Journalisten, der Daniel auch privat kannte. Der das Video von der Aida gesehen hat und schildern kann, was wirklich passiert ist. So hat Journalist Daniel Cremer zwar keinerlei Zweifel daran, dass Daniel Küblböck sich das Leben nehmen wollte.

„Für mich war da immer mehr ein Zögern“

Dennoch gab es eine Szene, die ihn noch immer beschäftigt. „Ich habe in meiner Erinnerung nicht in dieser Klarheit gesehen, dass da jemand mit der klaren Intention losläuft und über die Reling springt und weg ist. Für mich war da immer mehr ein Zögern“, so der erfahrene Journalist. Was er noch gesehen hat, und welchem wichtigen Puzzlestück Bettina Steinke und Janina Kirsch noch auf der Spur sind, hörst du in dem neuen True-Crime-Podcast „SoKo Schlager“.

Bettina Steinke und Janina Kirsch sind die SoKo Schlager. Foto: SoKo Schlager

Wer unter Depressionen leidet oder jemanden kennt, der daran leidet, kann sich beim „Info-Telefon Depression“ helfen lassen. Die Hotline ist erreichbar unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/33 44 533 (Mo / Di / Do 13-17 Uhr, Mi / Fr 8.30-12.30 Uhr). Weitere Infos und Hilfsangebote bietet die Deutsche Depressionshilfe im Internet auf https://www.deutsche-depressionshilfe.de/depression-infos-und-hilfe