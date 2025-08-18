RTL-Star Daniel Hartwich, Heino Ferch und Harald Schmidt: Eine Sache haben sie alle gemeinsam

Drei große TV-Gesichter, ein Datum und eine überraschende Gemeinsamkeit! RTL-Moderator Daniel Hartwich, Schauspieler Heino Ferch sowie „ZDF-Traumschiff“-Star und Entertainer Harald Schmidt feiern alle am 18. August ihren Geburtstag.

Jeder der drei sticht durch seine ganz eigene Art heraus. Doch dass sie denselben Ehrentag teilen, dürfte so manchem neu sein. Ein guter Anlass, um einen Blick auf ihre beeindruckenden Karrieren zu werfen.

RTL-Moderator Daniel Hartwich: Sind dir diese Details bekannt?

RTL-Moderator Daniel Hartwich feiert übrigens seinen 47. Geburtstag! Nach einem Politikwissenschaften- und Germanistikstudium schnupperte er schon früh Radio-Luft.

Doch, was ziemlich überraschend ist: Die TV-Karriere des RTL-Moderators startete mit „TKKG – Der Club der Detektive“ im KiKA. Seinen Durchbruch feierte er 2008 mit „Achtung! Hartwich“. Dafür erhielt er sogar den Deutschen Comedypreis und den Deutschen Fernsehpreis.

Danach ging es steil nach oben: Ob als RTL-Moderator beim „Supertalent“, „Let‘s Dance“ oder im „Dschungelcamp“: Daniel Hartwich setzte sich mit seiner unterhaltsamen und eloquenten Ader durch und trifft den Nerv der Zuschauer.

Heino Ferch startete zuerst auf anderer Ebene durch

Auch für Heino Ferch heißt es: Happy Birthday! Er wird 62 Jahre alt. Zur Überraschung vieler: Der gebürtige Bremerhavener startete als 10-Jähriger mit dem Kunstturnen durch und betrieb den Sport sogar auf Leistungsniveau.

Doch schon früh begeisterte er sich für die schauspielerische Bühne. 1978 wirkte er erstmals im Musical „Can Can“ mit. Somit war der Weg in die Schauspielerei geebnet. Ende der 1980er-Jahre wechselte Heino Ferch vom Theater zum deutschen Film und Fernsehen.

Er spielte in Hits wie „Der Untergang“ oder „Lola rennt“ mit und wurde vielfach ausgezeichnet, darunter mit Bambi und Grimme-Preis. Außerdem ist der 62-Jährige in unzähligen renommierten deutschen Fernsehproduktionen zu sehen.

Harald Schmidt überzeugt durch seine Vielseitigkeit

Harald Schmidt feiert heute seinen 68. Ehrentag! Ob Fernsehmoderator, Schauspieler, Kabarettist, Entertainer oder Kolumnist – der 68-Jährige weiß genau, wie man andere Menschen unterhält.

Harald Schmidt entdeckte ebenfalls früh seine Passion für die Bühne. Nach dem Schauspielstudium war er zunächst im Kabarett aktiv, bevor ihm mit der Sat.1-„Harald Schmidt Show“ in den 90ern der große Durchbruch im Fernsehen gelang.

Er wurde auch mehrfach ausgezeichnet, darunter mit mehreren Adolf-Grimme-Preisen und dem Deutschen Fernsehpreis.

Neben Comedy-Aufritten trat er durch diverse Filmrollen, wie „Die Musterknaben 2“, sowie in Serien, wie beim „ZDF-Traumschiff“, in Erscheinung. In diesem Sinne: Alles Gute zum Geburtstag an alle drei!





