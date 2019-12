„Dancing on Ice“ (Sat1): Fieser Diss gegen Nadine Angerer: „Du siehst aus wie eine...“

Das Halbfinale bei „Dancing on Ice“ (Sat1) findet am Freitagabend statt und schon vorab sorgt ein Eiskunstläufer für Aufregung.

Es geht um den Tanzpartner der ehemaligen deutschen Nationaltorhüterin Nadine Angerer. Als die beiden im Interview für „Dancing on Ice“ (Sat1) gefragt werden, ob sie bereit sind, geben Nadine Angerer und David Vincour erst nur ein ein trockenes „Wir sind gut vorbereitet“ zum Besten.

„Dancing on Ice“ (Sat1) mit Halbfinale am Freitag

Doch dann haut der Olympiateilnehmer von 2010 einen Satz raus, der das Gesicht von der ehemaligen Torhüterin kurz mal gefrieren lässt.

Denn David Vincour verspricht: „Wenn wir ins Finale kommen, dann ziehe ich einen Tanga an.“

Eiskunstläufer David Vincour gibt ein Versprechen ab

Nadine Angerer steht der Mund offen, doch dann sagt sie aufgeregt: „Habt ihr das alle gehört?“ und fängt an, schallend zu lachen.

Auf ihrer Instagramseite postet sie das Interview und ruft ihre Fans dazu auf, für sie anzurufen am Freitagabend.

Um 20.15 Uhr kämpfen die letzten fünf Tanzpaare um den Einzug ins Finale von „Dancing on Ice“ bei Sat1.

21.04 Uhr: Die Kür von Joey Heindle ist eine emotionale Herausforderung. Er tanzt zu „I'd must have been love“ von „Roxette“ auf dem Eis. „Am Sonntag haben wir den Song bekommen von Roxette. Am Montag ist sie gestorben. Das war so heftig“, sagt Joey. Die „Roxette“-Frontfrau Marie Fredriksson starb an Brustkrebs. „Ich habe geglaubt, das ist nicht wahr. Das ist ein Alptraum“, so Joey. Wir hatten über den Tod der Sängern berichtet.

20.45 Uhr: Ganze sechs Kilo wiegt das Glitzer-Outfit von Nadine Angerer. 15.000 Steine kleben an dem schrillen Einteiler. „Wann warst du das letzte Mal schulterfrei draußen?“, fragt der Moderator. „Vor meiner Geburt“, sagt sie total emotionslos. Boschmann fängt an zu prusten. „Du siehst aus wie eine Waschbürste aus der Autowaschanlage“, sagt Juror Daniel Weiss. Judith Williams findet, sie sieht aus wie der große gelbe Vogel aus der Sesamstraße. Wie fies.

20.32 Uhr: Zu „Let it go“ vom Disney-Film „Frozen“ laufen André und Stina. Das Publikum ist schon bei der ersten Kür hin und weg. Standing Ovations. „Wie arschgeil ist dieser Back Flip?“ haut Moderator Daniel Boschmann raus. Jurorin Judith Williams: „Das ist sehr gefährlich!“ Insgesamt 26,5 von 30 Punkten ernten sie.

20.50 Uhr: Zur Begrüßung zeigt sich Fußballerin Nadine Angerer ganz ungewohnt. Statt schlicht, zeigt sie sich in einem goldenen Glitzer-Outfit mit Fransen. „Das ist mein tägliches Outfit“, witzelt sie.

Promis müssen einiges auf dem Eis bieten

Dazu müssen sie allerdings auch einiges bieten. Als Pflichtelemente müssen die Promis jeweils einen Sprung ihrer Wahl sowie einen Rückwärtsflieger zeigen. Und wer eine schlechte Bewertung der Juroren Katarina Witt, Judith Williams und Daniel Weiss bekommt, der muss ins gefürchtete Skate off.

Im Halbfinale schicken die Juroren laut Sat1 gleich drei Paare ins Skate off, wo sie gegeneinander antreten müssen. Am Ende fliegt ein Paar raus.

Sie sind noch dabei:

Lina Larissa Stahl

Nadine Angerer

Joey Heindle

Eric Stehfest

André Hamann

Dazu gleiten die Paare über das Eis

Im Halbfinale zeigen die fünf „Dancing on Ice“-Paare viel Herz und gleiten unter anderem zu Lovesongs wie „It Must Have Been Love“, „Herzbeben“ oder „Always Remember Us This Way“ über die Eisfläche. Daniel Boschmann und Marlene Lufen führen durch die große SAT.1-Live-Show.

Nadine Angerer hofft nun, dass sie und ihr Partner ins Finale ziehen. Damit David Vincour auch wirklich sein Versprechen einlösen muss. Und wer weiß, vielleicht sehen die Zuschauer ihn dann im Tanga auf dem Eis. (fb/ldi)