„Dancing on Ice“ (Sat.1): Emotionale Jury-Diskussion: Peer Kusmagk umarmt Jurorin Judith

Es war ein Schock für alle Fans, vor allem aber für sie selbst: „Dancing on Ice“-Kandidatin Klaudia mit K (23) verletzte sich kurz vor der Live-Show am Sonntag, hatte durch einen Sturz auf dem Eis Schmerzen am Schienbein. Die Sendung musste ohne die ehemalige GNTM-Teilnehmerin weitergehen. Doch wie geht es jetzt mit ihr weiter? Ein anderer Teilnehmer macht darüber hinaus eine schockierende Beichte.

Freitag, 22. November

22.16 Uhr: Peer Kusmagk kommt zu Wort: „Ich habe diesen Teufel Alkohol besiegt“, fasst er seinen inneren Kampf der letzten Jahre nochmal zusammen. An die Welt schickt er folgenden Appell: „Wenn ihr ein Problem habt, sprecht mit jemandem. Der erste Schritt ist immer der Schwerste. Aber ich bin der lebende Beweis dafür, dass man es schaffen kann.“ Mit ihrer anschließenden Performance können er und Partnerin Cat aber nicht alle Jurymitglieder gleichermaßen überzeugen. Lediglich in Judiths Augen erreichte der Auftritt ausreichend emotionale Tiefe – Peer bittet sie nach ihrer berührenden Analyse um eine Umarmung. Von allen drei Juroren bekommen sie insgesamt 14,5 Punkte.

22.00 Uhr: Lina fordert sich für ihren Auftritt mit Partner Joti gleich doppelt heraus: Sie tanzt nicht nur über die Eisbühne, sondern singt währenddessen auch noch live ihren eigenen Song „Hype“... Ab dem Refrain läuft jedoch deutlich nur noch Playback im Hintergrund. Insgesamt ist das Duo mit ihrem Auftritt nicht zufrieden. „Könnt ihr euch nicht die Generalprobe ansehen?“, fragt Lina die Jury, die bei den beiden u. a. eine asynchrone Choreographie kritisiert. Beim Jury-Feedback kommen Lina die Tränen, die Juroren versuchen, die Kandidaten zu ermutigen. Am Ende reicht es aber noch für 18,5 Punkte.

21.37 Uhr: Während die Show voller spektakulärer Auftritte ihren Lauf nimmt, gibt es jetzt einen kurzen Schock für die Fans: Nach dem Auftritt von André und Stina erwartet den Zuschauer für einige Zeit nur ein Störsignal. Sat.1 reagiert sofort auf Twitter: „Wer ist über den Stecker gestolpert?“. Kurz darauf die erleichternde Meldung: „Da sind wa wieder. Leitung kurz eingefroren. Sorry.“ Zum Glück haben die Fans während des Ausfalls keine Star-Performance verpasst.

Da sind wa wieder. Leitung kurz eingefroren. Sorry. 🤪 #DancingOnIce — SAT.1 (@sat1) November 22, 2019

09.46 Uhr: Kandidat Peer Kusmagk hat jetzt öffentlich eine beichte abgeklegt. 2011 wurde der „Dancing on Ice“-Kandidat zum Dschungelkönig gekürt. Doch was niemand wusste: Peer Kusmagk war stark alkoholabhängig.

Peer Kusmagk und Janni Hönscheid. Foto: imago images

„Irgendwann lag ich 2011 im Dschungelcamp in Australien in der Hängematte und habe darüber nachgedacht, wie sehr mich der Alkohol eigentlich unter Kontrolle hat“, so der Schauspieler gegenüber der Bild. Nach dem Dschungelsieg sei es sogar noch schlimmer geworden. Insgesamt litt er fünf jahre unter einer Alkoholsucht.

Als er in einer von Andrea Kiewels ZDF "Fernsehgarten"-Sendungen zu Gast war, habe die Moderatorin siene Fahne gerochen und vor den Zuschauern thematisiert. Ein Schock für den 44-Jährigen: „In einer Live-Sendung auf seine Fahne aufmerksam gemacht werden, von einer Kollegin vor Millionenpublikum bloßgestellt zu werden, das ist natürlich das Schlimmste, was dir passieren kann.“

Erst als er seine jetzige Frau Janni Hönscheid kennenlernte, konnte er seine Sucht bekämpfen.

Donnerstag, 21. November

15.00 Uhr: Die „Dancing on Ice“-Kandidatin Klaudia mit K kehrt mit neuer Energie aufs Eis zurück – und lüftet obendrein ein großes Geheimnis.

„Dancing on Ice“ (Sat.1): Kandidatin ganz privat

Auf Instagram hält das exzentrische Model seine linke Hand in die Kamera und damit auch den funkelnden Verlobungsring.

Klaudia mit K auf dem Eis Foto: SAT.1/Willi Weber

Erst im September dieses Jahres machte Klaudia mit K ihre Verlobung mit dem brasilianischen Fotografen und Unternehmer öffentlich. Ausgerechnet an ihrem 23. Geburtstag stellte Felipe seiner Freundin die Frage aller Fragen.

Warum also jetzt noch einmal das Ring-Foto?

Klaudia zeigt stolz ihren Verlobungsring. Foto: Instagram/ Klaudia Giez

Verlobungsring: Klaudia mit K lüftet Geheimnis

Auf ihrer Social-Media-Seite gibt die „Dancing on Ice“-Teilnehmerin eine Erklärung dazu ab und beendet damit mögliche Spekulationen über ihren Beziehungsstatus:

„Weil man mich in letzter Zeit so selten mit meinem Verlobungsring gesehen hat, möchte ich euch ihn heute mal ganz dezent präsentieren.“ Beim Eislauftraining und in der TV-Show könne Klaudia das Schmuckstück leider nicht tragen, vergessen hat sie es aber offenbar nicht. Damit ist es raus. Die 23-Jährige wird heiraten.

Auch am Freitagabend wird sie ihren Ring wieder ablegen müssen, dann wird sie bei „Dancing on Ice“ (Sat.1) ihre Eislaufkünste präsentieren. Ohne Schmerzen, versteht sich.

Klaudia mit K: Süßes Kuss-Video mit Verlobten

Und es sieht ganz danach aus, als sei Felipe ebenfalls am Freitag dabei, um seiner Verlobten die Daumen zu drücken. In einem Instagram-Video sieht man die beiden nämlich am Flughafen auf dem Weg nach Köln, dort wird die Sendung produziert.

Felipe und Klaudia ganz verliebt. Foto: Screenshot Instagram: Klaudia Giez

„Ich liebe es, dass er mich immer unterstützt“, freut sich Klaudia mit K.

Als Erster im Eiskunstlauf-Bunde schied vergangenen Sonntag übrigens Jens Hilbert aus. An den Sieg bei „Promi Big Brother“ im Jahr 2017 konnte der Unternehmer demnach nicht anknüpfen.