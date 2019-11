„Dancing on Ice“ (Sat1): Große Überraschung! SIE darf heute nochmal aufs Eis!

Die erste Show von „Dancing on Ice“ ist getanzt. Doch schon am Sonntag steigt Show Nummer Zwei. In unserem Blog bleibst du immer auf dem Laufenden.

Sonntag, 17. November

22.32 Uhr: Jetzt kommt Sarah Lombardi zu ihrem großen Auftritt! Gemeinsam mit "Holiday on Ice" und Joti schwebt sie zu „Show Me Love“ (Robyn) übers eisige Parkett.

22.27 Uhr: Die Kür von Eric Stehfest und seiner Partnerin Amani sorgt für das emotionale Highlight der Show: Ihre Performance zu Lewis Capaldis "Somebody You Loved" begeistert mit einer berührenden Choreographie und begeistert Publikum und Jury gleichermaßen. Die 23 Punkte verhelfen dem Duo zum neuen Topwert des Abends!

22.00 Uhr: Klaudia mit K gibt ein Verletzungsupdate: Beim Aufwärmen zog sie sich eine starke Prellung am rechten Bein zu. Wenn sie falsch auftritt, habe sie Schmerzen, erklärt sie. Deshalb wird sie heute Abend nicht auftreten. Einen Mitleidsbonus will sie von der Jury deshalb aber in Zukunft nicht.

21.40 Uhr: Der Special Guest darf kurz auf die Bühne: Vorjahressiegerin Sarah Lombardi, die bald mit „Holidays on Ice“ auf Tour geht, wird heute Abend einen Sonderauftritt abliefern.

21.10 Uhr: Die Show startet erstmal mit einer Schockmeldung: Klaudia mit K hat sich vor der Show verletzt – ist ihr Auftritt heute Abend in Gefahr? Immerhin brachten „Bibi & Tina“-Star Lina Larissa Strahl und ihr Tanzpartner Joti bereits mächtig Tempo aufs Eis: Zu „Shake it Off“ von Taylor Swift fegte das Duo über die Bühne und brachte das Publikum mit flotten Choreographien zum Toben. Der Lohn von der Jury: 21,5 Punkte! Der aktuelle Bestwert!

14.05 Uhr: Nachdem in der vergangenen Show bereits Peer Kusmagk, Nadine Klein, Jenny Elvers, Klaudia mit K und André Hamann auf dem Eis standen, sind heute Schauspielerin Lina Larissa Strahl, Nationaltorhüterin Nadine Angerer, Jens Hilbert, Joey Heindle und GZSZ-Star Eric Stehfest mit ihren Partnern dran.

Andre Hamann und Stina Martina tanzen zu „Sex on Fire“ von den Kings of Leon. Foto: SAT.1/Willi Weber

Und dann kommt es ja auch noch zum Skate-Off zwischen Peer Kusmagk und dem schlechtesten Kandidaten der heutigen Show. Es dürfte also spannend werden.

11.50 Uhr: Nachdem am Freitag die ersten fünf Paare getanzt haben, stehen heute die nächsten Eiskunstläufe an.

Samstag, 17. November:

Erkenntnis Nummer eins: Jenny Elvers hat durchgehalten. Und es sogar in die zweite Runde geschaft. Doch sie sollte nicht der Haupt-Aufreger der ersten Folge werden.

Das wurde ein Tänzer, den man in dieser Rolle gar nicht erwartet hatte. Nämlich der Partner von Ex-Bachelorette Nadine Klein. Im Interview während der Show sagte der Eisläufer: „Bei ihr muss ich einfach nonstop sabbern.“ Na lecker, hoffen wir nur, dass er auf der ganzen Spucke nicht ausrutscht.

Freitag, 16. November:

Autsch, dieser Sturz bei „Dancing on Ice“ könnte gleich doppelt weh tun. Vor wenigen Tagen war Jenny Elvers (47) böse im Training gestürzt. Die Folge: Die „Dancing on Ice“-Teilnehmerin brach sich eine Rippe.

Doch Jenny Elvers will nicht aufgeben, sie trainiert trotz starker Schmerzen, möchte am Freitag unbedingt auf der Bühne stehen.

„Dancing on Ice“: Jenny Elvers hat sich die Rippe gebrochen

Jenny Elvers zu Bild: „Das ist mit Abstand das Härteste, was ich jemals gemacht habe. Sogar schlafen und lachen sind aufgrund der Schmerzen eine Katastrophe. Ich bin aber ein alter Showhase und beiße die Zähne ganz fest zusammen.“

------------------------------------

„Dancing on Ice“: Ausgerechnet ER könnte Jenny Elvers ersetzen

Derzeit sieht es so aus, als könnte sie tanzen. Doch falls nicht, steht jemand ganz besonders als Ersatzkandidat schon in den Schlittschuhen. Und es ist ausgerechnet Jenny Elvers 18-jähriger Sohn Paul. Das bestätigte Paul Elvers gegenüber der „Bild“: „Ich habe vor weit mehr als einem Monat angefangen zu trainieren, in der letzten Woche jeden Tag. Ich habe Talent, obwohl ich erst einmal zuvor auf dem Eis gestanden habe.“

---------------------

Das ist Jenny Elvers:

Jenny Elvers wurde am 11. Mai 1972 in Lüneburg geboren

Sie arbeitet als Schauspielerin, Autorin, Moderatorin und Reality-Darstellerin

Jenny Elvers hatte Beziehungen mit Stars wie Heiner Lauterbach, Thomas D und Alex Jolig

2003 heiratete sie den Manager Goetz Elbertzhagen

Das Paar ließ sich 2014 scheiden

2013 machte Jenny Elvers bei „Promi Big Brother“ mit und gewann die Show

2016 machte Jenny Elvers beim Dschungelcamp mit

2018 veröffentlichte Jenny Elvers ihre Biografie „Wackeljahre: Mein Leben zwischen Glamour und Absturz“

-------------------------

„Dancing on Ice“: Jenny Elvers und ihr Tanzpartner Jamal Othmann. Foto: SAT.1/Marc Rehbeck

Wer von den beiden am Freitag auf dem Eis stehen wird, wird sich erst kurz vor oder während der Show entscheiden. Es wird also spannend.