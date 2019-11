Dancing on Ice: Das sind die Kandidaten in der Sat.1-Show.

„Dancing on Ice“ (Sat.1): Kandidatin lüftet Geheimnis – DAMIT hat jetzt wirklich niemand gerechnet

Es war ein Schock für alle Fans, vor allem aber für sie selbst: „Dancing on Ice“-Kandidatin Klaudia mit K (23) verletzte sich kurz vor der Live-Show am Sonntag, hatte durch einen Sturz auf dem Eis Schmerzen am Schienbein. Die Sendung musste ohne die ehemalige GNTM-Teilnehmerin weitergehen.

Jetzt kehrt die „Dancing on Ice“-Kandidatin mit neuer Energie aufs Eis zurück – und lüftet obendrein ein großes Geheimnis.

„Dancing on Ice“ (Sat.1): Kandidatin ganz privat

Auf Instagram hält das exzentrische Model seine linke Hand in die Kamera und damit auch den funkelnden Verlobungsring.

Klaudia mit K auf dem Eis Foto: SAT.1/Willi Weber

Erst im September dieses Jahres machte Klaudia mit K ihre Verlobung mit dem brasilianischen Fotografen und Unternehmer öffentlich. Ausgerechnet an ihrem 23. Geburtstag stellte Felipe seiner Freundin die Frage aller Fragen.

Warum also jetzt noch einmal das Ring-Foto?

Klaudia zeigt stolz ihren Verlobungsring. Foto: Instagram/ Klaudia Giez

------------------------------------

Mehr Themen:

+++ „Dancing on Ice“ (Sat1): Große Ankündigung – „Wir sind...“ +++

+++ RTL-Schock: Beliebte Kult-Moderatorin schmeißt hin – jetzt folgt der nächste Hammer! +++

+++ Florian Silbereisen enthüllt großes Geheimnis: „Helene Fischer und ich sind...“ +++

-------------------------------------

Verlobungsring: Klaudia mit K lüftet Geheimnis

Auf ihrer Social-Media-Seite gibt die „Dancing on Ice“-Teilnehmerin eine Erklärung dazu ab und beendet damit mögliche Spekulationen über ihren Beziehungsstatus:

„Weil man mich in letzter Zeit so selten mit meinem Verlobungsring gesehen hat, möchte ich euch ihn heute mal ganz dezent präsentieren.“ Beim Eislauftraining und in der TV-Show könne Klaudia das Schmuckstück leider nicht tragen, vergessen hat sie es aber offenbar nicht. Damit ist es raus. Die 23-Jährige wird heiraten.

Auch am Freitagabend wird sie ihren Ring wieder ablegen müssen, dann wird sie bei „Dancing on Ice“ (Sat.1) ihre Eislaufkünste präsentieren. Ohne Schmerzen, versteht sich.

Klaudia mit K: Süßes Kuss-Video mit Verlobten

Und es sieht ganz danach aus, als sei Felipe ebenfalls am Freitag dabei, um seiner Verlobten die Daumen zu drücken. In einem Instagram-Video sieht man die beiden nämlich am Flughafen auf dem Weg nach Köln, dort wird die Sendung produziert.

Felipe und Klaudia ganz verliebt. Foto: Screenshot Instagram: Klaudia Giez

„Ich liebe es, dass er mich immer unterstützt“, freut sich Klaudia mit K.

-----------------------------------

Diese Stars ziehen ebenfalls ihre Schlittschuhe an:

Jenny Elvers

Lina Larissa Stahl

Nadine Angerer

Nadine Klein

Joey Heindle

Peer Kusmagk

Eric Stehfest

André Hamann

-----------------------------------

Als Erster im Eiskunstlauf-Bunde schied vergangenen Sonntag übrigens Jens Hilbert aus. An den Sieg bei „Promi Big Brother“ im Jahr 2017 konnte der Unternehmer demnach nicht anknüpfen.