Dancing in Ice (Sat.1): Am Freitag findet das große Finale statt. Mit dabei: Joey Heindle und seine Ramona.

„Dancing on Ice“-Finale: Kandidat lässt Bombe platzen – „Die schlimmsten ...“

Am Freitag ist es endlich so weit: Das große Finale von „Dancing on Ice“ (Sat.1) findet ab 20.15 Uhr statt. Lina Larissa Strahl, Eric Stehfest und Joey Heindle kämpfen um den Pokal. Wer wird Eisprinz(essin)?

In unserem News-Blog findest du alle wichtigen Informationen zum großen Finale von „Dancing on Ice“ (Sat.1).

„Dancing on Ice“ (Sat.1) im News-Blog

11.28 Uhr: Welcher der drei Finalisten nimmt den Pokal mit nach Hause? Joey Heindle und seine Lebensgefährtin Ramona Elsener? Der Wille ist da. Der 26-Jährige erklärt: „Mein Traum ist es, mit meiner Eisprinzessin das Ding zu gewinnen! Wir stehen kurz vorm Finale, und das war eine große Reise für mich und Mona. Wir sind am Ende unserer Kräfte, aber für das Finale haben wir eine Reserve.

Dancing on Ice: Joey Heindle und Ramona. Foto: imago images / Future Image

Wir haben uns bei 'Dancing on Ice' kennengelernt, und jetzt mit diesem wundervollen Kapitel abzuschließen und mit ihr gemeinsam zu gewinnen und den Pokal mit nach Hause zu nehmen, das wäre für uns einfach nur wundervoll.“

Der schönste Moment sei gewesen, als die beiden eine Kür zu Roxette tanzten. Aber Joey Heindle gibt auch zu: „Die schlimmsten Momente sind die, wo wir nervlich am Ende waren und ich mich mit Mona in die Haare gekriegt habe und wir uns nicht einig waren. Das waren so die Momente, die hart waren, aber da weiß man eben auch, dass man viel arbeitet.“

--------------------

--------------------

09.45 Uhr: Fürs Finale hat es für Nadine Angerer nicht gereicht. Dabei hatte sie sich so ins Zeug gelegt und sogar mit einem sechs Kilogramm schweren Kleid performt. Juror Daniel Weiss hatte aber nur ein wenig schmeichelndes Kompliment übrig: „Du siehst aus wie eine Waschbürste aus der Autowaschanlage“. Ups... Mehr dazu hier>>>

09.13 Uhr: Vergangenen Freitag fand das große Halbfinale statt. Alle Promis stünden gerne im Finale - auch Ex-Nationaltorhüterin Nadine Angerer und ihr Tanzpartner David Vincour wären gerne dabei. Der Profi-Eiskunstläufer machte sogar ein Versprechen. Er sagte: „Wenn wir ins Finale kommen, dann ziehe ich einen Tanga an.“ Geholfen hat es nicht: Die beiden mussten die Show verlassen. (cs)