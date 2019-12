„Dancing on Ice“-Finale: Kandidat bekommt irres Angebot – ausgerechet von IHM

View this post on Instagram

Der letzte Tanz. Noch einmal gleiten wir über das Eis um unser letztes Kapitel zu schreiben. Eine intensive Zeit geht vorbei, in der ich die Möglichkeit hatte über mich und meine Zukunft nachzudenken. In den letzten Jahren habe ich viele Menschen getroffen die mir die Möglichkeit gegeben haben mich selbst zu finden. Und das habe ich nun. Fokussiert und voller Stolz betreten wir heute das atmende Eis und schließen damit einen Lebensabschnitt ab. Danke Amani das du diesen Weg mit mir gegangen bist. Wir haben es geschafft uns auf dem Eis wahrhaftig miteinander zu verbinden. Und diese Verbindung hat viele Menschen da draußen zutiefst berührt. Ich werde diese Zeit in warmer und stolzer Erinnerung bewahren. Und ich verneige mich vor dir Edith, meine Regenbogenbraut. Du hast mich hoffen und wachsen lassen. Du hast mich aufgefangen in kraftlosen Momenten und mir den Rücken zu jederzeit gestärkt. Mein Herz und meine Magie gehören Dir. Ich liebe Dich über alle Zeiten hinaus. Und ganz besonders Danke ich allen Omas von unserem Sohn Aaron. Ohne Euch wären wir wahrlich aufgeschmissen. Ohne Euch, gäbe es nicht die Möglichkeit so zu kämpfen wie wir es tun. DANKE. Dann gehen wir es an. Schaltet heute alle ein, nehmt euch Zeit für Euch selbst, genießt jeden Moment und wir werden alle zusammen das Ziel erreichen. Dafür brauchen wir Eure Unterstützung. Ruft an, schreibt eine SMS oder auch gerne mehr. Wir werden heute alles geben. Schenk DIR ein Lächeln. Euer Eric Foto by @elenibogatini #stehfestträgtamani @edithstehfest_lottalaut @amanifancy @sat.1 @dancingonicesat.1 @elenibogatini @stationb31 @stevendornbusch