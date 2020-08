Cro: Irres Video – HIER legt der Rapper seine Maske für immer ab

Aufregung um Masken-Rapper Cro! In einem mysteriösen Video hat der Musiker seine Maske abgenommen, trägt sie sogar zu Grabe. Fans befürchten das Schlimmste.

Cro: Rapper nimmt seine Maske ab

Was ist nur mit Cro los? Der 30-Jährige hat am Mittwoch auf Instagram ein düsteres Video veröffentlicht, das seine Fans in höchste Aufruhr versetzt.

-----------------------

Das ist Cro:

bürgerlicher Name Carlo Waibel

wurde am 31. Januar 1990 in Mutlangen (Baden-Württemberg) geboren

hatte seinen Durchbruch mit der Single „Easy“ im November 2011

sein Markenzeichen ist die Panda-Maske, die er 2017 selbst zu einer komplett weißen Maske weiter entwickelte

sein letztes Studioalbum „tru.“ wurde 2017 veröffentlicht

--------------------------

In dem Clip sieht man einen Mann, der im Wald ein Loch in den Boden schaufelt – und anschließend die weiße Pandamaske, das Markenzeichen von Cro, dort hinein legt.

Mit vollen Händen wird die Maske unter Erde vergraben, bis sie nicht mehr zu sehen ist. In den Boden gestellte Äste formen die Buchstaben „R.I.P.“ (steht für „Rest in Peace“). Als wäre diese Botschaft noch nicht deutlich genug, schreibt auch der Rapper selbst den Hashtag #restinpeace unter den Beitrag.

+++ Cro zeigt sich ohne Panda-Maske bei Instagram – aber Fans jammern über diesen Haken +++

Cro: Fans völlig aus dem Häuschen

Was genau hinter der mysteriösen und erschreckenden Botschaft steckt, ist nicht bekannt.

Will Cro vielleicht die Maske ablegen, um einen musikalischen Neuanfang zu wagen – oder hängt er gar seine Musikkarriere ganz an den Nagel?

Fans des „Melodie“-Interpreten reagieren geschockt auf seinen Beitrag, kommentieren:

„Ey mein Herz zerbricht in 1000 Teile! Mach keine Scheiße!“

„Warte was? Hö? Noch unsicherer als letztes Mal...ist es jetzt offiziell vorbei oder kommt neues Album, dazu Musikvideos ohne Maske? Hää?“

„Ok, wenn er aufhört ist mein Leben vorbei“

„Jetzt habe ich Angst, danke Carlo“

In jedem Fall scheint irgendein Abschied bei Cro bevor zu stehen, was auch sein Instagram-Beitrag von Dienstag unterstreicht.

----------------------------------------

---------------------------------------

Da hatte der Rapper ebenfalls einen Videoclip veröffentlicht, in dem kurze Sequenzen aus Auftritten und Liedern zusammen geschnitten sind. Sein Kommentar: „It's been an honor“ (deutsch: „Es war eine Ehre“). (kv)